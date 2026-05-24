В Деня на светите братя Кирил и Методий, Пловдив отдаде заслужена почит на своите най-изявени преподаватели, общественици и дейци на културата. Зала "Съединение" на Регионалния исторически музей посрещна официалните лица и гости за връчването на годишните почетни отличия на града, съобщава Plovdiv24.bg.
Изключително признание за пазителя на пловдивската история
Кулуминацията на официалното събитие бе удостояването на дългогодишния директор на РИМ – Пловдив, Стефан Шивачев, със званието "Почетен гражданин на Пловдив". Престижното отличие му бе връчено съвместно от кмета на града Костадин Димитров и заместник-председателя на Общинския съвет Стефан Послийски. Наред с почетната грамота, Шивачев получи лентата с цветовете на Пловдив и герба на града.
Видимо развълнуван, Стефан Шивачев благодари за високата чест и направи емоционална равносметка на своя професионален път:
35 години от живота му са преминали в служба на Регионалния исторически музей.
На своите 70 години той сподели, че е имал честта да работи успешно в името на пловдивската култура с редица кметове през годините: Гарабед Томасян, Спас Гърневски, Иван Чомаков, Славчо Атанасов, Иван Тотев, Здравко Димитров и настоящия градоначалник Костадин Димитров.
Отличия за наука и образование
Церемонията продължи с признание за пловдивското образование и академична общност. С "Почетен знак на град Пловдив" бе наградена доц. Красимира Кръстанова – утвърден и дългогодишен преподавател в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".
Отличието й бе връчено от Стефан Послийски, който с вълнение сподели, че лично е бил неин студент. Той изказа дълбока благодарност за нейния труд и всеотдайност:
