В Деня на светите братя Кирил и Методий, Пловдив отдаде заслужена почит на своите най-изявени преподаватели, общественици и дейци на културата. Зала "Съединение" на Регионалния исторически музей посрещна официалните лица и гости за връчването на годишните почетни отличия на града, съобщава Plovdiv24.bg.

Изключително признание за пазителя на пловдивската история

Кулуминацията на официалното събитие бе удостояването на дългогодишния директор на РИМ – Пловдив, Стефан Шивачев, със званието "Почетен гражданин на Пловдив". Престижното отличие му бе връчено съвместно от кмета на града Костадин Димитров и заместник-председателя на Общинския съвет Стефан Послийски. Наред с почетната грамота, Шивачев получи лентата с цветовете на Пловдив и герба на града.

Пловдив дължи признателност на хора като Стефан Шивачев – личности, които посвещават живота си на съхраняването на историческата памет и духовността на града. В продължение на десетилетия той работи с отдаденост, професионализъм и уважение към културното наследство на Пловдив. Това отличие е заслужено признание за неговия огромен принос, подчерта в официалното си слово кметът Костадин Димитров.

Видимо развълнуван, Стефан Шивачев благодари за високата чест и направи емоционална равносметка на своя професионален път:

35 години от живота му са преминали в служба на Регионалния исторически музей.

На своите 70 години той сподели, че е имал честта да работи успешно в името на пловдивската култура с редица кметове през годините: Гарабед Томасян, Спас Гърневски, Иван Чомаков, Славчо Атанасов, Иван Тотев, Здравко Димитров и настоящия градоначалник Костадин Димитров.

С всички тях сме работили в една посока – за опазването на културното и историческото наследство на Пловдив. Заставайки днес пред вас, мога с удовлетворение да кажа, че съм избрал правилния път, сподели новият почетен гражданин.

Отличия за наука и образование

Церемонията продължи с признание за пловдивското образование и академична общност. С "Почетен знак на град Пловдив" бе наградена доц. Красимира Кръстанова – утвърден и дългогодишен преподавател в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Отличието й бе връчено от Стефан Послийски, който с вълнение сподели, че лично е бил неин студент. Той изказа дълбока благодарност за нейния труд и всеотдайност: