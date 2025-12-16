ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Кмет: Околовръстното на "Тракия" е леш!
"С проектобюджета на район “Тракия" за 2026 г. за трета поредна година ще заложа средства за ремонт на околовръстното (ул. "Цар Симеон"). Ако от община Пловдив и Общинския съвет ни ги одобрят, започваме веднага. Ако не, чакаме бюджет 2027г. Подкрепете ме при гласуването на бюджета в Общинския съвет, за да се дадат пари за “Тракия" най-накрая. Околовръстното е леш!", споделя още той.
Припомняме, че преди няколко месеца читатели на Plovdiv24.bg сигнализира за лошото състояние на пътя.
Огромни дупки на околовръстния път на район "Тракия" притесняват гражданите, движещи се всекидневно оттам. В последните месеци автомобили често получават материални щети.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 422
|предишна страница [ 1/71 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Община Пловдив отхвърли обвиненията на ПП-ДБ
16:08 / 16.12.2025
Най-голямата болница в Пловдив и България - с 16 милиона лева печ...
15:51 / 16.12.2025
Дядо Коледа пристигна на летище "Пловдив" с хубава Снежанка
13:48 / 16.12.2025
11 хотела в Пловдив са на топ ниво
13:36 / 16.12.2025
ПП-ДБ: Какво прави кметът за опазване на общинската собственост?
12:48 / 16.12.2025
Нов заместник-кмет по култура в район "Централен"
12:13 / 16.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
"Лидл България" обяви работното време по празниците
16:21 / 14.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS