Кмет: Околовръстното на "Тракия" е леш!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:34
© Google
"Околовръстното на "Тракия" е леш!", така кметът на района Георги Гатев описа състоянието на пътната артерия. Гражданин попита районния кмет каква е стратегията за ремонта му.

"С проектобюджета на район “Тракия" за 2026 г. за трета поредна година ще заложа средства за ремонт на околовръстното (ул. "Цар Симеон"). Ако от община Пловдив и Общинския съвет ни ги одобрят, започваме веднага. Ако не, чакаме бюджет 2027г. Подкрепете ме при гласуването на бюджета в Общинския съвет, за да се дадат пари за “Тракия" най-накрая. Околовръстното е леш!", споделя още той. 

Припомняме, че преди няколко месеца читатели на Plovdiv24.bg сигнализира за лошото състояние на пътя. 

Огромни дупки на околовръстния път на район "Тракия" притесняват гражданите, движещи се всекидневно оттам. В последните месеци автомобили често получават материални щети.


11.10.2025 Околовръстното на "Тракия" е в окаяно състояние
04.08.2025 Затварят част от ул. "Янко Сакъзов" до 15 септември
21.07.2025 Кметът на "Централен": Водопроводът по бул."Васил Априлов" е почти прекаран
07.07.2025 Затварят част от бул."Васил Априлов" до 15 септември
04.07.2025 Затварят част от бул."Васил Априлов" до 15 септември
23.02.2025 Пловдивчанин: Опасна за живота дупка стои неоправена вече 3-ти ден
