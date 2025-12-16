Кмет: Околовръстното на "Тракия" е леш!

© Google "Околовръстното на "Тракия" е леш!", така кметът на района Георги Гатев описа състоянието на пътната артерия. Гражданин попита районния кмет каква е стратегията за ремонта му.



"С проектобюджета на район “Тракия" за 2026 г. за трета поредна година ще заложа средства за ремонт на околовръстното (ул. "Цар Симеон"). Ако от община Пловдив и Общинския съвет ни ги одобрят, започваме веднага. Ако не, чакаме бюджет 2027г. Подкрепете ме при гласуването на бюджета в Общинския съвет, за да се дадат пари за “Тракия" най-накрая. Околовръстното е леш!", споделя още той.



Припомняме, че преди няколко месеца читатели на Plovdiv24.bg сигнализира за лошото състояние на пътя.



Огромни дупки на околовръстния път на район "Тракия" притесняват гражданите, движещи се всекидневно оттам. В последните месеци автомобили често получават материални щети.