Община Пловдив даде старт на пазарните консултации за реконструкция на бул. "Цар Симеон" и ул. "Ягодовско шосе" в участъка от бул. "Асеновградско шосе" до пътен възел "Скобелева майка". Целта е да се определи прогнозната стойност на самата обществена поръчка, която ще бъде обявена на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор, предаваПисмо покана е отправена до всички заинтересовани лица. От строителните фирми се иска да предоставят индикативно ценово положение за обществената поръчка. Срокът е до 30 март 2026 г.Бул. "Цар Симеон" и ул. "Ягодовско шосе“ са важни транспортни артерии за град Пловдив, осъществяващи транспортния достъп към ж.р. "Тракия", в който живеят около 60 000 души. В цялата си дължина бул. "Цар Симеон“ е във видимо компрометирано състояние, което налага неотложни мерки по ремонтирането му. Целта на проекта е да се подобри транспортното обслужване и безопасността на движението, технико-икономическите характеристики на обекта, носимоспособността и пропускателната способност на бул. "Цар Симеон“ и ул. "Ягодовско шосе“.Осъществяването на проекта е от изключителна важност за жителите на град Пловдив. Реконструкцията ще допринесе за съкращаване на времето за придвижване и ще облекчи движението в тази част на града, както и ще допринесе за безопасността на движението в квартала.Бул. "Цар Симеон“ е 3 клас булевард с две платна за движение с разделителна линия по три пътни ленти. "Ягодовско шосе“ е трети клас улица с две платна с две ленти без разделителна ивица. Те са основните пътища, които разтоварват трафика на автомобили от централната част на района и ремонтът им е належащ. Повече от 20 години не е извършван цялостен ремонт на пътната настилка на улиците. Това обстоятелство е видимо от силно компрометираната на места настилка и доклада за измерване на същата за бул. "Цар Симеон“ от бул. "Асеновградско шосе“ до ул. "Ягодовско шосе“ в двете платна за движение за всяка от десните активни ленти, извършено от фирма "Инженерконсулт проект“ ООД по искане на Община Пловдив.Рехабилитацията ще бъде в съществуващия габарит без да се предвиждат отчуждителни процедури и при оптимално запазване на съществуващите дървесни видове. Изисква се да се проектира и изгради нов тротоар от южната страна на бул. "Цар Симеон“, като настилката му се съобрази с тази на съществуващия северен тротоар. Настилката трябва да отговаря на максимално допустимо осово натоварване за експлоатационен период от 15 години.Необходимо е да се предвиди изграждане на нови светофарни уредби или промяна циклограмите на съществуващите при необходимост (придружени с проект за светофарна уредба), да се осигури достъпна среда за движение на хора в неравностойно положение, да се предвидят места за паркиране, там където е възможно. Проектът трябва да се съобрази със съществуващата велоалея и възможността да бъде доразвита до изградената на бул. "Цариградско шосе“. Освен това се изисква да се предвидят спирки на масовия градски обществен транспорт като се осигури пешеходното движение, по възможност - спирките да бъдат проектирани в джобове, както и уширения за контейнерите за битови отпадъци.От бул. "Цар Симеон" трябва да се предвиди пътна връзка към бъдещото депо за електрически автобуси, за което е определен конкретен общински терен. Там ще има административна сграда и паркинг със зарядни станции с навес и фотоволтаична централа.При реконструкцията ще бъдат подменени съществуващите етернитови улични водопроводи с еквивалентни по диаметър PEHD или чугунени тръби по цялата дължина на участъка и към пресечните улици. Там, където липсват водопроводи, ще се направят нови. Проектът трябва съдържа подробни количествени и стойностни сметки и спецификации на материалите. Ще бъде обновена и уличната канализация по бул. "Цар Симеон", като отходните тръби с диаметър Ф300 и Ф400 се реконструират с нови клонове с минимален диаметър Ф500. В участъците, където липсва канализация, трябва да се предвидят нови клонове с диаметър Ф500 и трасе.По цялото протежение на булеварда ще има автоматизирани поливни инсталации за напояване на тревните площи, храстовите групи и съществуващите и новопроектираните уличните дървета.