Министърът на отбраната Димитър Стоянов посети 24-та авиационна база – Крумово. На място той се срещна с командния състав, за да провери готовността на личния състав и авиационната техника за гасене на пожари от въздуха през настъпващия летен сезон. Министърът изрази пълното си удовлетворение от видяното и увери, че армията е напълно готова за реакция.
С каква техника разполагаме?
За борба с огнената стихия от въздуха ВВС имат готовност да активират:
- 4 вертолета "Кугър"
- 2 вертолета Ми-17
- 1 транспортен самолет "Спартан"
Общо 22 сухопътни специализирани формирования са в готовност да се включат в овладяването на пожари на терен в цялата страна.
Бюджетът и заплатите в МО:
Военният министър успокои личния състав относно финансирането на ведомството. Стоянов бе категоричен, че няма да има съкращения или орязване на бюджети за следващите години, което е било ясно заявено и от премиера.
Медицинските хеликоптери (HEMS): Трябва да кацат и на пътя!
Министърът коментира и горещата тема с медицинската евакуация по въздух, която се менажира съвместно от Министерството на транспорта и Министерството на здравеопазването. Макар системата да не е под негова юрисдикция, Стоянов изрази позиция, че капацитетът ѝ не се използва пълноценно.
Според него медицинските вертолети трябва да имат възможност да изпълняват задачи директно на мястото на инцидента:
- Кацане навсякъде: Идеята на HEMS е да се каца дори на пътя, без да е необходимо изграждането на специално обособени или сертифицирани площадки. Първична мисия: Вземане на пострадалия директно от мястото на събитието и транспортиране до лечебно заведение.
- Повече часове във въздуха: Той сподели, че е по-добре хеликоптерът да бъде извикан в неподходящ момент и да има една задача повече, отколкото да загубим човешки живот.