Министърът на отбраната Димитър Стоянов посети 24-та авиационна база – Крумово. На място той се срещна с командния състав, за да провери готовността на личния състав и авиационната техника за гасене на пожари от въздуха през настъпващия летен сезон. Министърът изрази пълното си удовлетворение от видяното и увери, че армията е напълно готова за реакция.

С каква техника разполагаме?

За борба с огнената стихия от въздуха ВВС имат готовност да активират:

4 вертолета "Кугър"

2 вертолета Ми-17

1 транспортен самолет "Спартан"

Имаме повече авиационна техника на разположение и напълно достатъчно екипажи спрямо миналата година. За първи път ще използваме и системата "Гардиън". Ще започнем тренировки с нея преди да разчитаме сериозно на нея, обяви министър Стоянов.

Общо 22 сухопътни специализирани формирования са в готовност да се включат в овладяването на пожари на терен в цялата страна.

Бюджетът и заплатите в МО:

Военният министър успокои личния състав относно финансирането на ведомството. Стоянов бе категоричен, че няма да има съкращения или орязване на бюджети за следващите години, което е било ясно заявено и от премиера.

ГАЛЕРИЯ: Военният министър в Крумово: Армията е готова за битка с пожарите, имаме повече техника и екипажи ‹ Виж всички 12 снимки ›

Няма да има рязане на заплати в Министерството на отбраната, подчерта той.

Медицинските хеликоптери (HEMS): Трябва да кацат и на пътя!

Министърът коментира и горещата тема с медицинската евакуация по въздух, която се менажира съвместно от Министерството на транспорта и Министерството на здравеопазването. Макар системата да не е под негова юрисдикция, Стоянов изрази позиция, че капацитетът ѝ не се използва пълноценно.

HEMS не се използва по начина, по който трябва. Идеята е да се осигури т.нар. 'златен час' за спасяване на човешки живот, а тези първични мисии в момента отсъстват, посочи той.

Според него медицинските вертолети трябва да имат възможност да изпълняват задачи директно на мястото на инцидента: