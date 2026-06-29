Необичайна и изключително емоционална акция изненада пловдивските шофьори в днешния ден. По повод Националния ден на безопасността на движението по пътищата, ученици от училище "Душо Хаджидеков“, съвместно с инспектор Атанас от Пътна полиция, излязоха на улицата с важна мисия.

Децата спираха преминаващите автомобили на пешеходната пътека непосредствено пред входа на учебното заведение. Вместо актове и фишове обаче, водачите получаваха ръчно изработени шарени сърца с призиви за по-сигурно движение по пътищата.

Скоростта убива: Посланията, които разчувстваха

Част от цветните послания, които малчуганите раздаваха, гласяха: "Безопасността не е случайност, а ежедневен избор“, а други директно напомняха суровата реалност "Скоростта убива“.

Първоначално шофьорите реагираха с видимо притеснение при вида на полицейската палка и принудителното спиране. Секунди по-късно обаче, разбирайки каква е целта на инициативата, лицата им се озаряваха от усмивки. Много от тях искрено благодариха на децата и обещаха да бъдат много по-внимателни зад волана.

Най-важното нещо е да се приберем вкъщи живи и здрави и да се радваме на нашите семейства и приятели сподели по време на акцията инс.Тотков

Уроци по безопасност и още събития през деня

След края на откритата акция, денят за учениците продължи с образователен акцент. Представителите на "Пътна полиция“ изнесоха специализирана лекция пред децата, посветена на безопасното движение, правилното пресичане и отговорността на пътя.

ГАЛЕРИЯ: Ученици и полиция изненадаха шофьори в Пловдив ‹ Виж всички 9 снимки ›

Програмата за 29 юни предвижда още няколко тематични събития в града, които да напомнят на малки и големи, че животът на пътя е с предимство.

В 12:30 ч. техни връстници от СУ "Св. Патриарх Евтимий" ще бъде прожектиран късометражния филм “Защо аз" в присъствието на режисьор на филма Христо Порязов