Юбилейното 30-о издание на Международния фолклорен фестивал ще се проведе от 27 до 31 юли 2026 г. в Пловдив, превръщайки Античния театър и градските пространства в сцена за традиционни танци от три континента. Събитието, което е традиционна част от Културния календар на града, ще предложи на жителите и гостите дефилета и концерти при напълно свободен вход съобщиха от пресцентъра на община Пловдив, информира Plovdiv24.bg.

Фестивалната програма между 27 и 31 юли 2026 г. ще следва утвърдена ежедневна структура, която да направи изкуството достъпно за широката публика. Всеки ден от 17:30 ч. ще започват пъстрите дефилета на танцовите трупи, които ще тръгват от "Дом Левски“, ще преминават по Главната улица и ще стигат до откритата сцена на пл. "Стефан Стамболов“. Точно в 18:00 ч. на същата сцена пред Общината съставите ще представят кратки откъси от своите програми в рамките на концерти на открито. Всяка вечер от 20:00 ч. ще стартират основните вечерни концерти на сцената на Античния театър. Официалното откриване на XXX Международен фолклорен фестивал Пловдив 2026 е насрочено за 27 юли (понеделник) от 20:00 ч., а Гала-концертът и закриването на събитието ще се състоят на 31 юли (петък) от същия час.

През 2026 г. Пловдив ще посрещне представителни фолклорни състави от шест държави, разположени на три различни континента. По традиция домакин на международния форум е български състав, като тази година честта и удоволствието се падат на емблематичния за града Фолклорен ансамбъл "Тракия“ – Пловдив. Списъкът с официалните чуждестранни и местни участници, които ще представят богатството на своите традиции, включва:

ГАЛЕРИЯ: Танци от три континента и безплатен вход: Какво ни очаква на 30-ия Международен фолклорен фестивал в Пловдив? ‹ Виж всички 7 снимки ›

Грузия – Студентски ансамбъл към Университета "Иване Джавахишвили“

Мексико – Фолклорен балет "Атенео Фуенте“

Перу – Перуански фолклорен балет "Ritmos del Tiempo“ ("Ритми на времето“) – Златна компания

Румъния – Професионален фолклорен ансамбъл "Busuiocul“ ("Босилек“)

Черна гора – Фолклорен ансамбъл "Zahumlje“ ("Захумлие“)

България – Фолклорен ансамбъл "Тракия“ – Пловдив

Организатор на тридесетото юбилейно издание е Община Пловдив, която кани всички желаещи да изживеят заедно магията на фолклорното изкуство под звездите.