Днес, 29 юни, ученици от пловдивските училища ОУ "Душо Хаджидеков“ и СУ "Св. Патриарх Евтимий“ се присъединяват към отбелязването на Националния ден на безопасността на движението по пътищата с поредица от образователни и превантивни инициативи. Проявите се провеждат в рамките на деня на територията на град Пловдив с цел повишаване на вниманието и насърчаване на отговорното поведение на пътя, съобщиха от полицията в Пловдив, информира Plovdiv24.bg. Данните очертават практическите действия, които младите хора предприемат в партньорство с органите на реда.

Съвместни патрули на ученици и Пътна полиция

Първата инициатива започва точно в 10:30 часа, когато възпитаници на ОУ "Душо Хаджидеков“ ще излязат на терен, придружени от дежурни екипи на сектор "Пътна полиция“. По време на съвместната акция децата ще спират преминаващите водачи на моторни превозни средства, за да им раздават специално подготвени информационни брошури, съдържащи ключови препоръки за стриктно спазване на правилата за движение.

Прожекция на филм с дискусия в Пловдив

Кампанията продължава в 12:30 часа с фокус върху учениците от СУ "Св. Патриарх Евтимий“. Пред тях ще бъде представен късометражният филм "Защо аз“, който разглежда темата за пътната безопасност. Специален гост на събитието ще бъде лично режисьорът на филмовата лента Христо Порязов, който ще присъства по време на прожекцията.