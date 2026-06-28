Голям пожар избухна в покрайнините на Пловдив, в района между Околовръстното шосе, кв. "Коматево“ и "Пещерско шосе“. Сигналът за инцидента е вдигнал на крак пловдивските огнеборци и спешните служби, след като десетки граждани съобщиха за огромни стълбове дим, видими от километри.

Огънят е възникнал в района зад редица от новостроящи се къщи и промишлени халета. На видеото се вижда как силен вятър разнася гъст, тъмносив и бял пушек високо в небето, а в основата му се забелязват и открити огнени пламъци.

Свидетели по "Пещерско шосе“ съобщават за засилено движение на пожарни автомобили и линейки, които пътуват към мястото на произшествието.

По първоначална информация пламъците са обхванали сухи треви и ниска растителност, но поради близостта на складови бази и жилищни постройки, екипите реагират с максимален приоритет, за да предотвратят прехвърлянето на огъня.

Към момента няма официални данни за пострадали хора или засегнати сгради.