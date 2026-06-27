Единствената зала в България, проектирана специално за спортна фехтовка, е на път да претърпи цялостен основен ремонт, за да осигури съвременни условия за подготовка на младите таланти. Новината за дългоочакваното обновяване на съоръжението, което се намира на "Пещерско шосе“ №133, съобщиха официално от Спортен клуб по фехтовка "Тракия“ (Пловдив), информира Plovdiv24.bg.

Три десетилетия традиции и шампионски дух

Пловдивското сдружение вече повече от 30 години е дом на поколения талантливи деца и млади спортисти. Клубът е официален правоприемник на най-стария клуб по фехтовка в България и продължава активно да пази живи традициите на този благороден спорт. Весела Манолова разказва, че от самото създаване на залата в Пловдив фехтовачите тренират, мечтаят и израстват именно на тази локация. Зад големите успехи на организацията стоят имената на двама изключителни треньори и доайени на българската фехтовка – Мария Стоянова и Валентин Попов, които със своята всеотдайност са изградили десетки национални състезатели. В залата на "Фехтовка – Тракия“ първите си стъпки са направили едни от най-големите имена в този спорт у нас, сред които Ана Ангелова, братята Етрополски, Николай Маринчешки, Георги Чомаков, Антоний Запрянов и Запрян Ванчев.

Вдъхновение за новото поколение пловдивски спортисти

Славният пример на ветераните днес вдъхновява новото поколение състезатели на клуба, сред които личат имената на Антони Дилов, Матей Матеев, Драгомир Николов, Атанас Манолов, Александър Райчинов, Данаил Полишев, Диян Николов, Виктория Пастърмаджиева, Христина Петева, Силвия Дакова и Тодор Шиндов. Част от тях продължават утвърдената традиция на пловдивската школа с печеленето на многобройни медали и отличия. Досега обаче в продължение на десетилетия залата посрещаше деца и шампиони в изключително тежко материално състояние, а времето бе оставило сериозен отпечатък върху скапаните стени.

Ново начало и социална мисия чрез спорта

Настоящият ремонт се явява символ на надежда и уважение към труда на поколения спортисти. Обновяването на залата ще отвори вратите за още повече момчета и момичета, които да изберат залата пред улицата, дисциплината вместо безразличието и стремежа към успех вместо отказването. Всяко дете ще получи реален шанс да изгради характер, самочувствие и уважение към противника, като се очаква оттук да излязат бъдещите шампиони на България, Европа и света.

Институционална подкрепа за реализиране на проекта

От ръководството на клуба подчертават, че реализацията на дълго чаканата мечта не би била възможна без ключовото съдействие на местната и държавната власт. Проектът се осъществява благодарение на подкрепата на Община Пловдив. Партньори в инициативата са също Министерството на младежта и спорта и директният изпълнител на ремонтните дейности – фирмата "Мауербрюдер“ ООД.