Община Пловдив стартира мащабна обществена поръчка за сключване на рамково споразумение за доставка на модерно парково и улично оборудване, с което ще се обнови градската среда през следващите две години. Инициативата е изцяло финансирана от общинския бюджет.

Един изпълнител за цялостна визия

Местната власт планира да избере един изпълнител за срок от 2 години, като конкретните доставки ще се задействат чрез възлагателни писма при реална необходимост до различни локации в града, информира Plovdiv24.bg. Официален възложител на процедурата е кметът на Община Пловдив Костадин Димитров, а всички заинтересовани компании могат да подават своите оферти или заявления за участие до 13 юли.

Поръчката не е разделена на позиции

Решението на общината да не разделя поръчката на отделни обособени позиции е продиктувано от стремежа за постигане на единен стандарт за качество и обща визия на градската среда. Тъй като всички изделия са функционално свързани, изработени са от сходни материали и имат сходно предназначение, изборът на един изпълнител гарантира еднакви гаранционни условия и елиминира риска от разминавания в техническите характеристики. Този подход запазва свободната конкуренция и позволява участие на всички български и чуждестранни физически или юридически лица, както и на техни обединения.

Строги технически изисквания към оборудването

Новите градски елементи трябва да отговарят на високи съвременни изисквания за устойчивост, безопасност и функционалност. Доставките ще включват следните основни артикули:

Пейки (с и без облегалки, както и оградни за дървета): Изработени от високоякостен армиран рециклируем бетон, екологична дървесина "Резиста“ с минимум 15 години гаранция срещу напукване и подуване, и компоненти от неръждаема стомана.

Кошчета за отпадъци и пепелници: С обем на вътрешния контейнер от 30 до 80 литра, оборудвани с механизми за торби и възможност за вграден пепелник от неръждаема стомана.

Паркови кашпи и маси: Модели с декоративна мозаечна структура, маси с игрално поле и специализирани спортни маси за открито.

Чешми и велостойки: Чешми с автоматично спиране на водата и три нива на питейниците (за възрастни, деца и животни), както и бетонови велостойки с капацитет за пет и повече велосипеда с възможност за заключване.

Финансови условия и гаранции

Прогнозната и максимална стойност на споразумението е в размер на 416 666,67 евро без ДДС (814 929,17 лева без ДДС), което се равнява точно на 500 000 евро с включен ДДС (977 915 лева с ДДС). Администрацията изрично подчертава, че не е задължена да изразходва пълния обем на сумата, а покупките ще се съобразяват с наличното финансиране. Всички артикули трябва да притежават необходимите сертификати за качество (БДС EN ISO), издадени от независими акредитирани органи, а минималният гаранционен срок за доставеното оборудване е фиксиран на 24 месеца.

Припомняме, че община Пловдив пусна обществена поръчка и за 26 модерни комбинирани бетонни саксии с пейки. Дружеството "ЕНЧО ЕНЧЕВ – ЕТЕ“ ЕООД бе определено за изпълнител на обществената поръчка за 100 000 евро.

Тази поръчка е елемент от цялостната стратегия на местната власт за развитие на зелената система в града. Паралелно се провеждаше и друга процедура за доставка на декоративна растителност на стойност 132 000 евро с ДДС, разделена на четири позиции: широколистни и иглолистни дървета, декоративни храсти, рози и треви. Документи по нея се приемаха до 26 май, но там нямаше нито един кандидат, желаещ да озеленява Пловдив и поръчката пропадна.