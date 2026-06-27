Кандидатстудентските изпити в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“ стартират утре, 28 юни, и ще продължат последователно до 2 юли. Първият изпитен ден започва с теста по български език, на който по традиция ще се явят най-голям брой желаещи – общо 653 кандидат-студенти.

За изпитите, насрочени за понеделник, са се записали 543 желаещи по английски език, както и по 31 души за история на България и за химия. Комплексният изпит по физическо възпитание ще се проведе в рамките на два дни – на 29 и 30 юни, като за него документи са подали 317 кандидат-студенти.

Във втория ден на седмицата, 30 юни, ще се проверят знанията на 103-ма кандидати по математика, на 152-ма по изобразително изкуство и на 8 по теология. На 1 юли пред комисиите ще се явят общо 109 души. От тях 53-ма ще държат изпит по информатика, 35 по немски език, 12 по испански език и 9 по френски език.

Последният изпитен ден от основната сесия е 2 юли. Тогава 30 кандидат-студенти ще бъдат изпитвани по география на България, 76 по биология и 33 по музика. Останалите 9 кандидати ще се явят на тест със събеседване по физика.

Началният час на абсолютно всички изпити е фиксиран за 9:00 часа. Пълната информация относно разпределението по сгради, зали и списъци с имена на заявилите участие лица се публикува в официалния сайт на висшето училище. Данните се изнасят и на информационните табла пред Ректората и пред Новата сграда на университета в деня, предхождащ съответния изпит.

Изпитът за проверка на говорните и комуникативните способности се провежда до 28 юни 2026 г. от 8:30 до 16:30 часа, в случай че кандидатстудентските документи се подават лично в Спортната зала на Пловдивския университет на бул. "България“ № 236 А. От 29 юни до 2 юли 2026 г. същата проверка ще се извършва отново между 8:30 и 16:30 часа, но в Университетския информационен център в Ректората на ул. "Цар Асен“ № 24.

По установена традиция кандидатстудентската кампания ще завърши окончателно с изпитите за специалността "Актьорство за драматичен театър“. Те са планирани да се проведат в два отделни кръга на 9 септември 2026 г.