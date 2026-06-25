Мол "Променада Пловдив" на "Непи Прожект Фор" ЕООД трябва да отвори врати през 2027 г. и ще бъде един забележителен проект. Молът ще бъде революция в търговията на дребно, обяви българският мениджър на "Непи Прожект Фор" Манол Гойгаджиев по време на втората конференция на компанията, която се проведе в София, научи Plovdiv24.bg.

"Непи Прожект Фор" ЕООД, която е собственик и на столичните молове "Сердика Център" и "Парадайс Център", обяви планове да построи нов търговски център в Пловдив още през 2018 г., но проектът беше забавен по различни причини. Първоначалните очаквания на "Непи" бяха търговският център да отвори врати до края на 2020 г., а в отчета на компанията за 2019 г. срокът беше изместен за края на третото тримесечие на 2021 г. Пандемията обаче принуди южноафриканския фонд да замрази някои проекти в Централна и Източна Европа, един от които беше и този в Пловдив.

Съвсем скоро обаче строителството на мола наистина ще започне. Работи се за финализирането на техническия проект и неговото съгласуване с институциите, съобщиха от Ателие "Серафимов архитекти".

Молът е разположен на по-малко от километър от Главната улица на града, централно разположен е поради разширяването на града и затова комплексът се възползва от изключителна свързаност. Позициониран като транспортен център с всички опции на прага си, той засенчва конкурентните центрове в покрайнини на град Пловдив, твърдят инвеститорите. С брутна отдаваема площ (GLA) от 62 000 квадратни метра, "Променада Пловдив“ ще бъде един от най-големите търговски комплекси в България. Той ще включва 200 търговски единици и уникална градина от 10 000 квадратни метра, вдъхновена от пейзажа от 19-ти век, който някога е съществувал на това място. Триъгълният, многоетажен, модерен мол с дизайн, ориентиран към бъдещето, ще включва паркинг на покрива и кино и ще бъде по-голям от всички конкурентни центрове в града, взети заедно, твърди Гойгаджиев.

Консултантска компания за търговия на дребно, базирана във Великобритания която е в услуга на компанията създател на новия мол в Пловдив, подчертава, че в последно време нараства липсата на лоялност към марките сред потребителите, особено сред по-младите демографски групи като поколение Z. Подчертава се наситеността и хомогенността на пазарите на дребно, което, макар и предизвикателство, предоставя възможности на марките да се откроят, като се справят със скуката на потребителите.

Бързо развиващите се платформи като Shein и TikTok Shop, които използват изкуствен интелект и развлечения, за да разрушат традиционната търговия на дребно проследяват модните тенденции онлайн, създавайки достъпни модели, които са привлекателни за потребителите и съобразени с разходите. TikTok Shop, изпреварвайки Shein през 2024 г., се трансформира от развлекателна платформа в основен канал за продажби. Лоялността на потребителите намалява, тъй като клиентите понякога могат да взаимодействат с марки през над 20 канала, което ги кара да се борят да се откроят.

В днешно време 64% от потребителите се чувстват объркани от избора, докато 9% са уморени от прекомерната реклама в търговията на дребно. Междувременно, сложното поведение на поколение Z - възприемане както на евтина мода от Shein, така и на устойчиви марки като Ffern, или инвестиране в луксозни стоки за препродажна стойност чрез платформи като Vinted - отразява отдалечаване от традиционното потребление.

Затова магазините трябва да се развиват отвъд точките на продажба, за да се превърнат в центрове за преживявания.

Днешните млади потребители са противоречиви - съобразени с разходите, но привлечени от лукса, дигитално ориентирани, но жадни за физически преживявания, и екологично съзнателни, но ориентирани към цените. Търговските дестинации, независимо дали са главни улици или молове като "Променада Пловдив", трябва да задоволят тези разнообразни нужди, за да процъфтяват.

"Променада Пловдив" на "Непи Прожект Фор" ЕООД е готов да се възползва от тези тенденции, предлагайки модерна, преживяваща дестинация за търговия на дребно, която е в съответствие с променящите се изисквания на поколение Z и след това.

Чрез комбиниране на несравнима свързаност, уникален микс от търговски площи и препратка към историческия чар на Пловдив, проектът е на път да предефинира търговията на дребно в България. Необходимо е обаче търговците на дребно, които ще се заселят в мола да внедряват иновации, да подбират и създават смислени преживявания, за да привлекат непредсказуемия и многостранен потребител на бъдещето.

Автор на архитектурната концепция за мола е румънското студио НВ Design.

Предвижда се сградата да има търговски обекти от различно предназначение. За достигане до паркингите в сградата са предвидени три основни точки с входове и изходи – към бул. "Христо Ботев", към бул. "Найчо Цанов" и към обслужващата нова улица от юг.

Предвижда се озеленяване и парково пространство в източната част. Според документацията на инвеститорите сградата ще съдържа едно подземно, едно приземно ниво, два търговски етажа с магазини и покривен етаж с киносалони и паркинг.

На подземното ниво е предвидена смесена функция, като част от етажа е зает от паркинг за автомобили, както и търговски обекти на основни търговски вериги. Предвидено е място за голям хранителен хипермаркет в източната част на етажа, както и два търговски коридора с магазини за промишлени стоки.

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На приземното ниво ще е разположен паркинг за леки автомобили, както и зони за зареждане на обектите в търговския център. Нивото на етажа е съобразено с нивото на прилежащите улици, като достъпът до сградата е директен.

На първото търговско ниво са проектирани главни фоайета в ъглите на сградата, където са основните входове, както и главни коридори, по които са разположени търговските обекти. В източната част на етажа, с ориентация към парковото пространство от изток, е предвидено пространство за разполагане на заведения за хранене с обща зона в средата за сядане на посетителите. Между етажите са предвидени атриумни пространства за визуална комуникация.

На второто търговско ниво са проектирани главни фоайета в ъглите на сградата, както и три главни коридора, по които са разположени търговските обекти. На този етаж също са предвидени връзки с товарното зареждане през служебните коридори за всички търговски обекти. Между двата търговски етажа са предвидени атриумни пространства за визуална комуникация.

На третото ниво на сградата е разположен открит паркинг за леки автомобили, до който се достига през скоростната рампа от страната на бул. "Найчо Цанов“, както и през витата рампа от южната страна. На етажа са разположени и киносалоните, които имат връзка с второто търговско ниво и открития паркинг. Окончателното проектно решение на частта от сградата с киносалоните ще бъде предмет на отделна разработка, след избора на оператор на обекта, се казва в документацията.

На по късен етап ще се разработи и покривна конструкция за засенчване над паркоместата, с възможност върху нея да се монтира фотоволтаична централа.