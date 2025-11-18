© Има раздвижване по темата за мола на Сточна гара в Пловдив. Проектът за комплекса в идейна фаза е получил строително разрешение. Предстоят разговори между община Пловдив и собствениците на имота за процедиране даряването на улици, научи Plovdiv24.bg.



Заместник-кметът по строителство и инвестиции на Община Пловдив инж. Хакъ Сакъбов следващата седмица ще разговаря с представител на инвеститорите по тяхна инициатива. Ще се обсъжда светофарът на кръстовището на бул. "Христо Ботев" и ул. "Авксентий Велешки", като съоръжението е част от подробния транспортно-комуникационен план-схема за организация на движението в зоната. Другият обект на дискусия е бъдещата нова вътрешна улица успоредно на жп линията, който ще извежда движението на бул. "Найчо Цанов".



Както многократно сме съобщавали, на терена от 65 декара ще се издигне Promenada Mall. Търговския център ще заеме площ от 56,6 дка., като самата сграда ще е с с над 150 000 кв.метра разгърната площ на пет нива. Ще има паркинг за 1900 автомобила, кино, зона за хранене и голям парк.



Параметрите на проекта бяха обявени още през 2018 г., а през 2019 г. ЕСУТ одобри изготвения ПУП-ПРЗ за имота. Заради пандемията от ковид-19 реализацията на обекта беше замразена. Очаква се в началото на 2026 г. да започне строителството и молът да бъде завършен за две календарни години. По предварителни разчети инвестицията ще е около 150 милиона евро.



