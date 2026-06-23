Илиян Филипов, собственик на ПИМК БИЛД, промени проекта за 75-метров "Crystal Towers" на територията на част от Захарна фабрика. Максималната височина на блоковете ще е не 75 метра, а 50 метра, съобщи за Plovdiv24.bg предприемачът. Това означава, че жилищните сгради ще са на 17 етажа, а не на 25 - 26 етажа.

Причината за това е, че в Пловдив хората се страхуват от високото. Наслоено от едно време е мнението, че градът е земетръсна зона. Затова взехме решение да намалим височината на сградите, обясни Филипов.

Това ще бъде единствено жилищен район. Както вече Plovdiv24.bg писа, в съседство до блоковете, върху около 37 дка, закупени от йорданския предприемач Таха Рахман, ще се строи Ритейл парк.

В жилищния район "Crystal Towers" на РИМК ще има и Медицински център, разположен върху около 2000 кв.м. Той е част от Лаборатории "Русев" - медицински център за превенция. В него ще има ядрено - магнитен резонанс, скенер и др.

Всичко това вече го имаме в "Кючук Париж" в един от комплексите на Русев. Понеже се получи успешен център в Кючука, Русев иска съответно и там да се направи един медицински център. Той ще е 700-800 кв.м., на 3 етажа. Не е някаква голяма сграда, но си е добавена стойност, поясни Илиян Филипов.

Той добави, че парцелът е разделен на 6 части, по около 10 дка. Пуснати са и две улици, които да свързват бул. "Марица север" с бул. "България". По думите му, в Пловдив сега няма улица извън града, която да свързва "Марица север" с бул. "България". Основната идея е била да се отпуши трафикът към бул. "България" и да няма задръствания.

Проектът няма да се прави наведнъж. Парцелите от по 10 дка ще се правят един по един, а не наведнъж.

Това е бавна инвестиция. Идеята е парцелите да се строят един по един за 10-12 години. В момента проектираме, като излязат проектите ще ги входираме в общината, каза бизнесменът.

Илиян Филипов обясни още, че са имали изкарано строително разрешително за 75-метровите кули, платили са голяма такса, но са решили да го анулират и старият проект е отпаднал.