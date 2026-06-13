Във връзка с публикация на Plovdiv24.bg относно въпроси, поставени от общинския съветник Яна Димитрова от "Браво, Пловдив“ за извършени проверки и евентуални нарушения при строителството на хотел "Визуализа“, фирмата собственик на обекта поиска право на отговор.

Припомняме, че темата беше повдигната чрез питане до местната администрация, в което се поставят въпроси дали Община Пловдив и районната администрация са извършвали проверки на хотела.

Сред поставените въпроси са дали изпълненото строителство, включително последните два етажа на сградата, съответства на издаденото разрешение за строеж и на одобрените инвестиционни проекти. Отправено е и искане за информация кога са извършвани евентуални проверки, какви са били техните резултати и дали са констатирани нарушениия. Поставен е и въпросът издавани ли са предписания, констативни актове или заповеди, свързани с обекта.

В тази връзка Plovdiv24.bg публикува правото на отговор без редакторска намеса:

Позиция на "ПИМК“ ООД и Цветан Пулев, собственици и инвеститори в хотел "Визуализа“:

Уважаема редакция,

Във връзка с публикацията, съдържаща внушения и съмнения относно законността на хотел "Визуализа“, заявяваме категорично своето възмущение от подобни твърдения, които не почиват на факти и създават невярна представа сред обществото. Хотел "Визуализа“ е реализиран като реставрация и адаптация на историческа сграда от 1893 година, използвана в миналото като фабрика за производство на пури.

Проектът беше изключително сложен както от архитектурна, така и от административна гледна точка и беше изпълнен след години работа, съгласувания и инвестиции. Всички инвестиционни проекти са изготвени от водещи проектантски екипи, преминали са през необходимите процедури по съгласуване и са одобрени от всички компетентни институции. Тъй като сградата попада в обхвата на културното наследство, проектите са съгласувани не само с Община Пловдив, но и с Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). Обектът е реализиран при наличие на всички необходими строителни книжа, разрешителни, надзор и одобрени устройствени процедури. След приключване на строителните дейности сградата е проверена от компетентните държавни органи и е въведена в експлоатация с Акт 16.

Същевременно е удостоверено и спазването на изискванията за реставрация на недвижима културна ценност. Това са факти, които могат да бъдат проверени по официален ред от всеки заинтересован гражданин или институция. Следва да се припомни и състоянието на сградата преди започването на проекта.

ГАЛЕРИЯ: Незаконен ли е хотел "Визуализа", инвеститорът с официален отговор до Plovdiv24.bg ‹ ›

В продължение на десетилетия тя беше изоставена и рушаща се постройка в идеалния център на Пловдив. Благодарение на значителните инвестиции и усилия беше спасена ценна историческа сграда и превърната в един от емблематичните обекти на града. Не е случайно, че проектът получи признание от архитектурната и строителната гилдия и беше отличен с престижната награда "Сграда на годината“. Това признание е оценка от специалистите в областта на архитектурата, градоустройството и строителството.

В реализацията на проекта участваха едни от най-реномираните архитектурни студия в България. Инвестирани бяха значителни средства за проектиране, инженерни решения, строителен надзор и цялостната документация, необходима за законосъобразното изпълнение на обекта.

Поради това намираме за крайно неприемливо публичното внушаване, че хотел "Визуализа“ е незаконен или че може да бъде сравняван с други казуси, които нямат нищо общо с конкретния проект. Подобни твърдения представляват необосновани внушения, които уронват престижа както на инвеститорите, така и на всички специалисти и институции, участвали в процеса по съгласуване, контрол и въвеждане на обекта в експлоатация. Категорично заявяваме, че хотел "Визуализа“ е реализиран при спазване на всички законови изисквания и действащи нормативни разпоредби.

Разполагаме с цялата необходима документация, удостоверяваща това. Запазваме си правото да потърсим защита на доброто си име и на репутацията на проекта по всички предвидени от закона начини срещу всякакви неверни твърдения и внушения.

С уважение,

"ПИМК“ ООД, Цветан Пулев

Собственик и инвеститор в хотел "Визуализа“