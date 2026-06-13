Очаква се всеки момент технологичния проект за възстановяването на стената на Небет тепе. Това съобщи за Plovdiv24.bg кметът на район "Централен" Георги Стаменов.
Той обясни още, че успоредно с това трябва и технологията на работа да е щадяща, да няма вибрации, за да не се допусне друго самосрутване. И заедно с това всичко трябва да бъде изпълнено по проект така, че да няма видими части на всичко това и да не се вижда бетона, обясни още Стаменов.
По думите му става въпрос за една стена, която тежи хиляди тонове, един насипен слой от пръст между 5-7 метра и скала. Начинът на фундиране е към скалата. За да се подпре тази стена трябва да се копае до нея. Трябва така да стане това, че да не се получи ново срутване. Задачата е много сложна и изисква време.
В момента, в който го има този проект всичко е доста лесно реализуемо.
В момента там е добре подпряно и няма страшно, твърди още кметът на район "Централен" Георги Стаменов.