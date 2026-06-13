Очаква се всеки момент технологичния проект за възстановяването на стената на Небет тепе. Това съобщи за Plovdiv24.bg кметът на район "Централен" Георги Стаменов.

Минаха всички сондажни дейности, видя се къде е скалата, колко е насипният слой от пръст между скалата и стената, и съответно се търси конструктивно решение как да се укрепи качествено тази стена, за да изкара още няколко века, каза районният кмет.

Той обясни още, че успоредно с това трябва и технологията на работа да е щадяща, да няма вибрации, за да не се допусне друго самосрутване. И заедно с това всичко трябва да бъде изпълнено по проект така, че да няма видими части на всичко това и да не се вижда бетона, обясни още Стаменов.

Забавиха се наистина. И на мен ми се иска по-скоро да бъде направено. Но за да може да отговорят на всички тези изисквания, които сме задали, инженерите и архитектите обмислят много детайлно как да се направи всичко това, каза още кметът.

По думите му става въпрос за една стена, която тежи хиляди тонове, един насипен слой от пръст между 5-7 метра и скала. Начинът на фундиране е към скалата. За да се подпре тази стена трябва да се копае до нея. Трябва така да стане това, че да не се получи ново срутване. Задачата е много сложна и изисква време.

В момента, в който го има този проект всичко е доста лесно реализуемо.

В момента там е добре подпряно и няма страшно, твърди още кметът на район "Централен" Георги Стаменов.