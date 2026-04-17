Започва новото броене на Небет тепе. Обикновено това се прави 4-5 дни през пролетта, лятото и есента. В тези дни се броят посетителите на археологическия парк. Резултати ще има след 19-ти април. Това съобщи за Plovdiv24.bg директорът на Регионалния археологически музей доц. д-р Костадин Кисьов, който е стопанин на археологическия обект.

"Ние имаме вече представа, че интересът е наистина голям. Миналата година на час посетителите бяха 200-250 човека. Тази година вероятно ще бъдат повече. Това, което ми казват моите служители е, че въобще не стихва интересът. Има голямо движение. Посетителският поток продължава да е много интензивен. Жалко само, че не можем да сложим вход", каза Кисьов.