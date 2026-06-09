Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, Белоградчишкият епископ Поликарп - първи викарий на митрополита, отслужи благодарствен молебен и освети знамето на 27-ми Гвардейски ученически отряд от Математическата гимназия "Акад. Кирил Попов" в град Пловдив.

С епископа в съслужение бяха: архимандрит Евтимий - духовен надзорник при Пловдивска митрополия, и митрополитският протодякон Илиян Александров.

Песнопенията изпълни митрополитският хор "Св. ап. Ерм" с диригент протопсалт Георги Радев.

След молебена архиереят се обърна към младите гвардейци с приветствено слово, в което каза, че да носиш униформа е чест, да носиш знаме - отговорност, но най-голямата отговорност е да носиш в сърцето си любов към Бога, уважение към родителите, признателност към учителите и вярност към отечеството, и днес България има нужда не просто от образовани млади хора, а от млади хора с характер, чест и ценности.

Белоградчишкият епископ Поликарп преподаде на всички архипастирския поздрав и светителски благослов на Високопреосвещения Пловдивски митрополит Николай.

На тържествената церемония присъстваха: кметът на град Пловдив Костадин Димитров, областният управител на Пловдивска област Георги Янев, зам.-министърът на образованието д-р Таня Панчева, президентският съветник по сигурност и отбрана Илия Милушев, директорът на Математическата гимназия Веселина Карапеева, председателят на Сдружение "Младежки гвардейски отряди" д-р Денислава Ангелова, командирът на Националната гвардейска част полк. Петър Киндалов и Гвардейски представителен духов оркестър, районни кметове, държавни и общински служители, учители и ученици от Математическата гимназия и десетки граждани.

Духовното тържество завърши с многолетствие, провъзгласено от митрополитския протодякон Илиян Александров.