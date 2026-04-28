Взели сме всички необходими временни мерки да бъде подпряна стената на Небет тепе, която се срути, за да се спре самосрутването. Възложили сме съответно проектиране на самото укрепване и как да бъде фундирано. Това съобщи за Plovdiv24.bg кметът на район "Централен" Георги Стаменов.

"Тъй като направихме сондажи, за да видим каква е основата, се оказа, че самата стена е построена върху почвен насип между 5 и 7 метра"

Стаменов обясни, че при едно укрепване на античен зид, съответно, проектантите и експертите от институциите, които трябва да го съгласуват - НИНКН и Министерство на културата, трябва да намерят най-щадящия начин, по който това укрепване да не е видимо, а съответно автентичността на подпорната стена да бъде съхранена. Трябва да не се допусне при реализацията на укрепването да падне друга част от нея.

"Проектантските екипи работят, търсят решение, за да може, след като решението бъде дадено във вид на проект, да се съгласува, да се издаде строително разрешение и да се пристъпи към възстановяване на тази част от укрепването", добави Стаменов.

Той добави, че стените на ул. "Поп Харитон" вече са възстановени, пътят е възстановен, проходимо е, за да може хората от квартала, западно на Бунарджика, да имат нормален достъп до домовете им. Зимата там стената поддаде и падна.

"Неслучайно, ежегодно, когато има бюджет, казвам, че жилищните зони около хълмовете искат една специфична грижа. Те имат нужда от корекции, било на подпорни стени, било на настилки, било на ВиК и електромрежата. Защото те имат своята специфика и, за съжаление, годините амортизация оказват своето влияние", посочи още районният кмет.

Проектът за укрепването на стената на Небет тепе трябва да бъде съгласуван с Министерството на културата и с НИНКН. Иначе няма как да се издаде разрешение за строеж. А все пак става въпрос за една изключителна архитектурно-историческа и културна ценност. Изисква се време, за да може да се случи.

"Примерно, стената на "Света Богородица" беше по същия начин, когато тръгна да пада. Направихме проекта, съгласувахме го, проектът се изпълни и мисля, че резултатът е виден за всеки един, който е минал оттам", обясни още Георги Стаменов.