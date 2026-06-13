Кметът на район "Южен“ Атанас Кунчев обяви старта на втора процедура за обществена поръчка за изграждането и ремонта на улица в квартал "Въстанически-юг“, която към момента съществува единствено по документи, но не и реално. След пълно отстраняване на допуснатите по-рано технически неточности и несъответствия в документацията, новите параметри на проекта вече са в сила, а заинтересованите фирми могат да подават заявления за участие до 29 юни 2026 г.

Рестартирането на мащабния инфраструктурен проект и промените в графиците за кандидатстване на строителните компании са публикувани в ЦАИС, информира Plovdiv24.bg. Администрацията за втори път прави опит да реализира благоустрояването в района, след като първата процедура претърпя неуспех.

Прекратяване на първия опит за изграждане

Преди няколко седмици районната администрация бе принудена да спре първоначалния план за изграждането на новата второстепенна пътна артерия. Обществената поръчка за обекта бе официално прекратена с решение на изборната комисия заради съществени разминавания между количествените сметки и инвестиционния проект, които нямаше как да бъдат отстранени без промяна на първоначално обявените условия. Обектът, който подлежи на ремонтни дейности, обхваща специфичен участък от ул. "Никола Карев“ (между жилищните блокове от №185 до 191 и от №217 до 188), който в момента е в окаяно техническо състояние и в зависимост от метеорологичните условия представлява кална или прашна настилка.

Дупките по улицата © Plovdiv24.bg

Преди време кметът на района Атанас Кунчев коментира пред Plovdiv24.bg, че водачите буквално "трошат колите си“ върху насипания камък по трасето. Новата пътна отсечка е от изключително значение, тъй като ще осигури ключов изход към ул. "Пере Тошев“ и ще облекчи трафика за стотици семейства и родители, които ежедневно водят децата си в близкото ОУ "Яне Сандански“.

Параметри на комплексния проект за 1,3 млн. евро

Прогнозната стойност на мащабната обществена поръчка е фиксирана на 1 328 191 евро с ДДС. Инвестиционният план предвижда цялостно и модерно преобразяване на калната зона:

Има нужда от сериозен ремонт © Plovdiv24.bg

Полагане на три слоя нов асфалтобетон;

Изграждане на напълно нови пешеходни тротоари;

Монтаж на 18 пътни знака и антипаркинг колчета;

Пълна подмяна на старата подземна ВиК инфраструктура;

Монтиране на ново енергоефективно LED осветление с 19 стоманени стълба;

Изграждане на система за видеонаблюдение с 14 IP камери за сигурност.

Причини за техническия рестарт

До пълното прекратяване на първия конкурс се стигна, след как бяха открити непреодолими несъответствия в частите "ВиК“ и "Електро“ на документацията. Конкретно в секцията за новия водопровод бяха заложени тръби, които изобщо не фигурираха в първоначалния проект, а при канализацията се оказаха посочени материали от напълно различен тип — тръби PP SN8 вместо заложените по план PVC. Експертите откриха сериозни грешки и при типа на кабелите за уличното осветление, както и в проектната височина на стълбовете.

Районният кмет Атанас Кунчев е преценил, че тези нарушения не могат да бъдат поправени чрез обикновено писмено разяснение, а срокът за промяна на обявлението вече бе изтекъл. Администрацията избра да извърви наново пътя по подготовката на изрядна документация, за да се гарантира, че подземните комуникации ще бъдат изпълнени прецизно, което ще предотврати последващи аварии и ново разкопаване на прясно положения асфалт.