Четири фирми са подали оферти в обществената поръчка за рекултивация на Клетки 1 и 2 на депото за неопасни отпадъци в село Шишманци, община Раковски, показа справка в платформата за обществени поръчки.

Според публикуваната информация в процедурата участват:

"Хидростроителство“ ООД с оферта на стойност 3 706 447,33 евро без ДДС;

"Гимекспорт“ АД с оферта на стойност 3 794 402,00 евро без ДДС;

"Виакон България“ ЕООД с оферта на стойност 3 445 726,52 евро без ДДС;

"Клима-Сиг2“ с оферта на стойност 3 859 917,87 евро без ДДС.

Така става ясно, че сред подадените предложения най-ниска ценова оферта е представила "Виакон България“ ЕООД, а най-висока – "Клима-Сиг2“ информира Plovdiv24.bg.

Поръчката е за близо 3,9 млн. евро

Припомняме, че Община Пловдив обяви обществената поръчка за рекултивация на Клетки 1 и 2 на депото за неопасни отпадъци в Шишманци по процедура за безвъзмездна финансова помощ по приоритет "Отпадъци“ на Програма "Околна среда“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Прогнозната стойност на поръчката е 3 870 236,67 евро без ДДС. Възложител на процедурата е заместник-кметът по екология и здравеопазване на Община Пловдив Иван Стоянов.

Какво включва проектът

Проектът обхваща територията на Клетки 1 и 2 от депото, които вече са с изчерпан капацитет. Те са част от комплекс с обща площ около 200 декара, включващ и инсталации за сепариране и компостиране на отпадъци.

Предвидени са два основни етапа на изпълнение – техническа и биологична рекултивация. Техническата рекултивация включва оформяне на терена, използване на местни земни материали и работа със съществуващата инфраструктура за управление на инфилтрата и повърхностните води. След това ще бъде извършено затревяване на обработените площи.

Целта е ограничаване на екологичното въздействие

Основната цел на проекта е да се намали въздействието на натрупаните отпадъци върху околната среда. Очаква се рекултивацията да ограничи разпрашаването, да подобри защитата на въздуха и водите и да интегрира депото в околния релеф, като същевременно осигури условия за последващ мониторинг на терена.

Предстои комисията по процедурата да разгледа документите и ценовите предложения на участниците, след което да бъде определен изпълнителят на проекта.