|Жалба стопира поръчката за рекултивация на депото в Шишманци? 4 фирми и 2 консорциума са в надпреварата за 9,2 млн. лв.
“Гимекспорт" АД, “Катмар" 13 ЕООД, “СА.И.Е" ЕООД, “Билд строй" ДЗЗД (“Браво строй" ЕООД и Алфа Билд Инженеринг ЕООД), НСК СОФИЯ ЕООД, консорциум “Рекултивация клетки 1 и 2 Шишманци 2025 (“Комунал Инженеринг" ЕООД и “Авангард БИЛД ЕООД).
След като комисията по поръчката вземе решение за спечелилия, то един от тях ще трябва да извърши строително-монтажни работи. Ще бъде направена техническа и биологична рекултивация.
Проектът за рекултивация на клетката включва следните конструктивни изисквания:
Техническата рекултивация на отпадъците да се простира в границите на клетката с минимално преместване на отпадъците, събиране и отвеждане на чистите повърхностни води извън тялото на клетката.
Биологичната рекултивация включва затревяване на технически рекултивираната клетките от депото (Засаждане с вкл. семена, вода, тор).
Сумата за поръчката е 9,2 млн. лева, като предстои да бъде обявена датата за отваряне на офертите на участниците. Проблемът обаче е, че средствата не са осигурени все още. Възложител е зам.-кмет "Екология и здравеопазване“ Иван Стоянов.
Финансирането е по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци - втора“ по приоритет "Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Фирма "Запрянови - 03" ООД е входирала жалба в Комисията за защита на конкуренцията. Тя обаче не е сред участниците в обществената поръчка.
