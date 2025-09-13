Жалба стопира поръчката за рекултивация на депото в Шишманци? 4 фирми и 2 консорциума са в надпреварата за 9,2 млн. лв.

© БНТ Няколко фирми самостоятелно и в консорциум са в надпреварата за рекултивация на клетка 1 и 2 на депото за неопаснио отпадъци в Шишманци. Това става ясно от информацията по обществената поръчка, информира Plovdiv24.bg.



“Гимекспорт" АД, “Катмар" 13 ЕООД, “СА.И.Е" ЕООД, “Билд строй" ДЗЗД (“Браво строй" ЕООД и Алфа Билд Инженеринг ЕООД), НСК СОФИЯ ЕООД, консорциум “Рекултивация клетки 1 и 2 Шишманци 2025 (“Комунал Инженеринг" ЕООД и “Авангард БИЛД ЕООД).



След като комисията по поръчката вземе решение за спечелилия, то един от тях ще трябва да извърши строително-­монтажни работи. Ще бъде направена техническа и биологична рекултивация.



Проектът за рекултивация на клетката включва следните конструктивни изисквания:



Техническата рекултивация на отпадъците да се простира в границите на клетката с минимално преместване на отпадъците, събиране и отвеждане на чистите повърхностни води извън тялото на клетката.



Биологичната рекултивация включва затревяване на технически рекултивираната клетките от депото (Засаждане с вкл. семена, вода, тор).



Сумата за поръчката е 9,2 млн. лева, като предстои да бъде обявена датата за отваряне на офертите на участниците. Проблемът обаче е, че средствата не са осигурени все още. Възложител е зам.-кмет "Екология и здравеопазване“ Иван Стоянов.



Финансирането е по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци - втора“ по приоритет "Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.



Фирма "Запрянови - 03" ООД е входирала жалба в Комисията за защита на конкуренцията. Тя обаче не е сред участниците в обществената поръчка.