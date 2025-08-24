Община Пловдив обяви обществена поръчка за 9,1 млн. лв.

© Община Пловдив обяви обществена поръчка за рекултивация на две клетки на депото за неопасни отпадъци в село Шишманци, община Раковски. Максималната прогнозна стойност на поръчката е 7 611 191,64 лева без ДДС, или 9 133 429,97 лв. с данъка, предава Plovdiv24.bg.



Финансирането е по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци - втора“ по приоритет "Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.



Община Пловдив има работен проект за рекултивацията на Клетки 1 и 2 на депото. С настоящата обществената поръчка ще се избере външен изпълнител за извършване на строително-­монтажни работи, свързани с изпълнението на одобрен и влязъл в сила работен инвестиционен проект. За обекта има издадено Разрешение за строеж.



Дейностите са разделени на два основни етапа - техническа рекултивация и биологична рекултивация.



Проектът за рекултивация на клетката включва следните конструктивни изисквания:



Техническата рекултивация на отпадъците да се простира в границите на клетката; Минимално преместване на отпадъци; Използване на местни земни материали за необходимите земни работи; Използване на съществуващата технологична инфраструктура на депото за пречистване на инфилтрата, отделен от рекултивираната клетка; Събиране и отвеждане на чистите повърхностни води извън тялото на клетката.



Изпълнението на първи етап от Биологичната рекултивация включва затревяване на технически рекултивираната клетките от депото (засаждане с включени семена, вода, тор).



Крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие изтича в полунощ на 10 септември. На 11 септември в 14:30 ч. ще бъдат отворени заявленията/офертите на кандидатите.