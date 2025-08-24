ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Община Пловдив обяви обществена поръчка за 9,1 млн. лв.
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:40Коментари (0)1114
©
Община Пловдив обяви обществена поръчка за рекултивация на две клетки на депото за неопасни отпадъци в село Шишманци, община Раковски. Максималната прогнозна стойност на поръчката е 7 611 191,64 лева без ДДС, или 9 133 429,97 лв. с данъка, предава Plovdiv24.bg.

Финансирането е по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци - втора“ по приоритет "Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Община Пловдив има работен проект за рекултивацията на Клетки 1 и 2 на депото. С настоящата обществената поръчка ще се избере външен изпълнител за извършване на строително-­монтажни работи, свързани с изпълнението на одобрен и влязъл в сила работен инвестиционен проект. За обекта има издадено Разрешение за строеж.

Дейностите са разделени на два основни етапа - техническа рекултивация и биологична рекултивация. 

Проектът за рекултивация на клетката включва следните конструктивни изисквания:

Техническата рекултивация на отпадъците да се простира в границите на клетката; Минимално преместване на отпадъци; Използване на местни земни материали за необходимите земни работи; Използване на съществуващата технологична инфраструктура на депото за пречистване на инфилтрата, отделен от рекултивираната клетка; Събиране и отвеждане на чистите повърхностни води извън тялото на клетката.

Изпълнението на първи етап от Биологичната рекултивация включва затревяване на технически рекултивираната клетките от депото (засаждане с включени семена, вода, тор). 

Крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие изтича в полунощ на 10 септември. На 11 септември в 14:30 ч. ще бъдат отворени заявленията/офертите на кандидатите.


Още по темата: общо новини по темата: 191
22.08.2024 »
28.03.2024 »
25.03.2024 »
15.11.2023 »
20.10.2023 »
12.09.2023 »
предишна страница [ 1/32 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Нов "иновативен" начин на паркиране в Пловдив
17:50 / 24.08.2025
"Чистота" за мизерията в "Северен": Районът се почиства ежедневно...
17:42 / 24.08.2025
Най-мощният глас на България пристига в Пловдив за грандиозен кон...
16:45 / 24.08.2025
Велопоходът на толерантността се завръща на Гребния канал в Пловд...
14:28 / 24.08.2025
Граждани в шок: "Северен" прилича на сметище, а никой не реагира!...
14:00 / 24.08.2025
Програма за честването на 140-та годишнина от Съединението и праз...
12:38 / 24.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
12:47 / 22.08.2025
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
09:27 / 23.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
08:59 / 22.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:45 / 24.08.2025
Силно земетресение в Румъния
Силно земетресение в Румъния
16:20 / 22.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Водни спортове
Художествена гимнастика - състезания и подготовка
Водна криза
Акция "Наглец" на Plovdiv24.bg срещу неправилното паркиране
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: