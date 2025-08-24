ЗАРЕЖДАНЕ...
|Община Пловдив обяви обществена поръчка за 9,1 млн. лв.
Финансирането е по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци - втора“ по приоритет "Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Община Пловдив има работен проект за рекултивацията на Клетки 1 и 2 на депото. С настоящата обществената поръчка ще се избере външен изпълнител за извършване на строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на одобрен и влязъл в сила работен инвестиционен проект. За обекта има издадено Разрешение за строеж.
Дейностите са разделени на два основни етапа - техническа рекултивация и биологична рекултивация.
Проектът за рекултивация на клетката включва следните конструктивни изисквания:
Техническата рекултивация на отпадъците да се простира в границите на клетката; Минимално преместване на отпадъци; Използване на местни земни материали за необходимите земни работи; Използване на съществуващата технологична инфраструктура на депото за пречистване на инфилтрата, отделен от рекултивираната клетка; Събиране и отвеждане на чистите повърхностни води извън тялото на клетката.
Изпълнението на първи етап от Биологичната рекултивация включва затревяване на технически рекултивираната клетките от депото (засаждане с включени семена, вода, тор).
Крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие изтича в полунощ на 10 септември. На 11 септември в 14:30 ч. ще бъдат отворени заявленията/офертите на кандидатите.
