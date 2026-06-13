Четири строителни компании подадоха своите документи и ценови оферти за участие в обществената поръчка за цялостна реконструкция и подмяна на паважната настилка на ул. "Арх. Камен Петков“ в Пловдив. Допуснатите кандидати предлагат различни срокове за изпълнение, вариращи от 68 до 200 календарни дни, като се обединяват около максималния гаранционен срок от 15 години за бъдещото съоръжение.

Кметът на район "Източен“ Емил Русинов ръководи инициатива за премахване на паважа в целия район, като за конкретния обект вече е налице одобрен технически проект и влязло в сила разрешение за строеж, информира Plovdiv24.bg.

Оферти и срокове на кандидатите

Прогнозната стойност на целия проект бе фиксирана от администрацията на 3 377 879,81 евро с ДДС. Всички участващи фирми са предложили еднакъв гаранционен срок от 15 години, но се наблюдават сериозни разминавания в сроковете за реализация и ценовите оферти:

"Пътинженеринг“ ООД предлага най-краткия срок за приключване на строително-монтажните работи — едва 68 календарни дни, като ценовото предложение на компанията възлиза на 3 347 745,54 евро с ДДС

“Драгиев и ко" ООД залага срок за изпълнение от 87 календарни дни с крайна цена в размер на 2 977 684,66 евро с ДДС

"Европейски пътища“ АД предвижда да реализира ремонта за 100 календарни дни, оценявайки дейностите си на 3 088 892,69 евро с ДДС

"Парсек груп" ЕООД е предложил най-дългия период за работа на терен — 200 календарни дни, а финансовото предложение на дружеството е 3 360 000,00 евро с ДДС

Лошото състояние на пътната отсечка

Планираните строително-монтажни работи ще обхванат 680-метров участък от улицата, намиращ се между бул. "Княгиня Мария Луиза“ и ул. "Богомил“. В момента това трасе от второстепенната улична мрежа, около което има разположени няколко учебни заведения, се намира в изключително лошо състояние с множество пропадания и дълбоки дупки по паважното платно с ширина 7 метра. Пешеходните тротоари също са компрометирани, плочите са различни по вид и на места напълно липсват, което блокира достъпната среда за хора в неравностойно положение. Допълнителен проблем създава и избуялата растителност, чиято развита коренова система е повдигнала настилката.

Какво предвижда новият проект

Основната цел на проекта е пълна замяна на старата паважна настилка с асфалтобетон, което ще повиши безопасността, ще подобри транспортно-експлоатационните качества и отводняването и ще намали шума от преминаващия трафик и фините прахови частици. Инвестиционният план включва още изграждането на изцяло нова подземна и надземна инфраструктура за осигуряване на дълъг експлоатационен живот на отсечката. Обществената поръчка е обявена без осигурено финансиране съгласно, като бъдещият изпълнител ще представи гаранция за изпълнение от 4% без ДДС след писмено потвърждение за парите от възложителя. Процедурата не е разделена на обособени позиции, за да се гарантира по-добра координация и бързина от един изпълнител.

"Случи ли се финансирането - започваме веднага“, заяви преди време районният кмет Емил Русинов.

Предистория и премахване на паважните настилки

Това е поредната стъпка на Емил Русинов за окончателно премахване на паважните настилки в район "Източен“. Наскоро той обяви друга поръчка за премахване на последния павиран участък на улица "Богомил“ до стадион "Христо Ботев" (между бул. "Източен“ и ул. "Лев Толстой“) на стойност 1 942 909,15 евро без ДДС, която също чака финансиране, а прогнозираният реалистичен срок там е 6 месеца.Проектът за ул. "Богомил“ включва нова канализация, чугунен водопровод, отводнителна система, тротоари, осветление и подмяна на старите дървета от вида софора с ново залесяване.

Междувременно реконструкцията на ул. "Славянска“ с дължина 470 метра бе извършена успешно за 3 месеца, нейният паваж бе изцяло премахнат, а ремонтът за 3,680 млн. лева, финансиран от държавата по споразумение между Община Пловдив и МРРБ, приключи с отваряне на улицата в края на 2025 година.