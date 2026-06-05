Отварят ул. "Генерал Колев" в район "Западен" за живущите. Това съобщи за Plovdiv24.bg зам.- кметът по строителство Хакъ Сакъбов.

Улицата ще се отвори в понеделник, но само от две страни - откъм ул. "Йордан Гавазов" и откъм ул. "Иван Гешев". Другите ще останат затворени до въвеждането на обекта в експлоатация, или поне до издаването на акт 15. От понеделник вече ще има достъп за живущите от две места.

Забавянето на ремонта на ул. "Генерал Колев" е заради промяна, настъпила по време на строителството. Добавени бяха две нови проектни части, подготвени от районната администрация - озеленяваме и поливна система. В момента все още не е влязла в сила заповедта за допълването на разрешението за строеж, обясни Хакъ Сакъбив.

Заповедта за допълване е била издадена миналата седмица. Докато не влезе в сила не може да са подпише и акт15, добави зам.- кметът.

И в момента улицата е проходима за живущите, но не е отворена официално. Очакваме и проектанти за проекцията на постоянната организация на движението, която в момента не съответства и ако нещо стане, ще сме виновни ние, каза Сакъбов.

Ремонтът на улица "Генерал Колев" в "Западен" започна през месец септември 2025 година. Той е чакан повече от 50 години, защото по улицата не беше извършвано сериозно обновяване. Павираната настилка беше с големи пропадания, а тротоарите – тесни и компрометирани от корените на дърветата.