Хиляди сезонни цветя и нови авторски фигури от жива растителност преобразиха едни от най-емблематичните пространства в центъра на Пловдив, превръщайки ги в истинска цветна галерия. Впечатляващите растителни композиции вече радват жителите и гостите на града в Цар-Симеоновата градина, Градската градина и по протежението на Малката главна.

Паралелно с дейностите в централната градска част, екипите работят активно по оформянето на нови цветни фигури и в големите паркове по районите, информира Plovdiv24.bg. Директорът на общинското предприятие "Градини и паркове“ Радина Андреева поясни, че в следващите седмици жителите на отделните квартали също ще могат да се радват на новите инсталации, които ще обогатят зелените пространства и ще внесат допълнителен колорит.

Богато видово разнообразие в градската среда

Декоративните цветни фигури съчетават в себе си богато цветово разнообразие и творчески подход към градското озеленяване. Тези инсталации придават още по-приветлив и артистичен облик на обществените зони в Пловдив, като разпределението на видовете е направено по конкретни локации.

Хиляди растения в знаковите паркове

Само на територията на Цар-Симеоновата градина са засадени над 24 000 сезонни цветя, сред които представители на видовете бегония, тагетис, иризине, сантолина, салвия и колеус. В първия обществен парк в България – Градската градина, са разположени повече от 11 500 стръка от видовете цинерария и импасианс. Пространството на Малката главна също е допълнено с нови цветни акценти, оформени от над 3600 броя салвия.

Цел на мащабното градско озеленяване

Ръководството на общинското предприятие се стреми да създава градска естетика, която да променя усещането за средата. По думите на директора на ОП "Градини и паркове“ Радина Андреева, основната цел на екипа е не просто да поддържа зелените площи, а да създава красота, която носи настроение и прави градската среда значително по-привлекателна за хората.