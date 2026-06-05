Адвокати на част от задържаните по делото за т.нар. вайбър лекари, срещу които са повдигнати обвинения за ОПГ, измама и пране на пари, ще искат от съда да им бъдат наложени мерки, различни от "задържане под стража". Защитниците смятат, че част от арестуваните нямат никакво отношение към казуса, а за други може да се приложи мярка "подписка" или "гаранция", предава репортер на Plovdiv24.bg.

Преди да сме прочели материалите от обвинението, не можем да вземем отношение. Аз съм адвокат на двама от обвиняемите – родителите Бойка Ковачева и Кирил Ковачев. Според моите данни, което зная от тях, те нямат никаква съпричастност. Сега ще четем материалите, но според мен е излишно да се иска тази тежка мярка за тези хора. Родителите, както и всички в тази т. нар. ОПГ, са шокирани, заяви адвокат Росица Драгинова.

Адвокат Йордан Давчев защитава физиотерапевта д-р Фани Колачева-Гудева и нейният съпруг, който е съдружник в дружеството, управляващо рехабилитационните центрове. Според юриста, онова, което започва като първоначално обвинение, съществено се изменя в процеса и то в полза са обвиняемите.

Не е направена нито ревизия на съответните контролни органи, нито са проверени нещата щателно, за да се види има ли инкриминирани документи, кои са, колко са, има ли користна цел, получавани ли, колко са. Изведнъж се повдига обвинение за 500 000, така – наедро, за да впечатли обществото, каза адвокат Йордан Давчев.

Защитните твърдят, че няма видими доказателства фамилията да се е замогнала, защото нямали луксозни автомобили и не живеели в луксозни жилища.