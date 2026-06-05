Адвокати на част от задържаните по делото за т.нар. вайбър лекари, срещу които са повдигнати обвинения за ОПГ, измама и пране на пари, ще искат от съда да им бъдат наложени мерки, различни от "задържане под стража". Защитниците смятат, че част от арестуваните нямат никакво отношение към казуса, а за други може да се приложи мярка "подписка" или "гаранция", предава репортер на Plovdiv24.bg.
Адвокат Йордан Давчев защитава физиотерапевта д-р Фани Колачева-Гудева и нейният съпруг, който е съдружник в дружеството, управляващо рехабилитационните центрове. Според юриста, онова, което започва като първоначално обвинение, съществено се изменя в процеса и то в полза са обвиняемите.
Защитните твърдят, че няма видими доказателства фамилията да се е замогнала, защото нямали луксозни автомобили и не живеели в луксозни жилища.
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