На съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Пловдив и ОД на МВР – Пловдив бяха огласени подробности за образуваното досъдебно производство за извършени престъпления, свързвани с източване на средства от Здравната каса и бюджета на НОИ в особено големи размери. По случая са задържани до 72 часа пет лица, с обвинения за организация и участие в ОПГ, създадена с користна цел и за извършване на престъпления, пране на пари, източване на средства от НЗОК и НОИ.

В брифинга участваха окръжният прокурор Ваня Христева, заместник-окръжният прокурор Димитър Пехливанов, ст. комисар Васил Костадинов - директор на ОД на МВР – Пловдив и комисар Георги Боюклиев - началник на отдел "Икономическа полиция“, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Организатор на групата е 32-годишен рехабилитатор, собственик на три дружества за физиотерапия и рехабилитация, два в Пловдив и един в Асеновград. Той е единият от задържаните. Другият е лекар ортопед, работещ в държавна болница в Пловдив, който е в роднинска връзка с рехабилитатора. Задържан и освободен няколко часа по-късно е бил директорът на санаториума в с. Баните, Смолянско. В лечебното заведение са констатирани някои нередности, но разследването там е в начален етап.

Прегледите се заплащат от НЗОК, но реално такива прегледи не са извършвани. Данните са били събирани по групи в приложението Вайбър. Щетата за НЗОК само от фиктивните прегледи е в размер на 500 000 евро.

Като пример беше посочено, че група работници на българска фирма в чужбина се обаждат на лекарка и поискали 20 болнични листове, които са били издадени, Прокурорът обяви, че диагнозата е била шокираща, но не пожела да съобщи каква е.

Към момента има данни за издадени направления на 4000 души и всички те ще бъдат разпитани. Само вчера са били разпитани 35 свидетели, извършени са 10 претърсвания и изземвания. Проверката не е завършена, тъй като обхваща период от 1 година назад, а към момента събраните данни са едва до м. март.

Материалите по досъдебното производство ще бъдат докладвани утре и тогава наблюдаваният прокурор ще прецени дали да поиска налагане на постоянна мярка за неотклонение на някой от задържаните.