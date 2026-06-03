Водоподаването в част от район "Южен" ще бъде нарушено днес, научи Plovdiv24.bg. Причината е направата на нови водопроводни връзки. Ето какво информират в сайта си водното дружество:

ВиК - Пловдив уведомява своите потребители че на 03.06.2026 година (сряда), поради направа на нови водопроводни връзки от външна фирма на ул. "Поручик Въльо Стефов" водоподаването ще бъде намалено в района от ул. "Димитър Талев" до ул. "Коматевско шосе" за времето от 09:00ч. до 17:00 ч.

Дружеството се извинява предварително за създаденото временно неудобство.