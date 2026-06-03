Делото срещу 32-годишния Тошко Христосков, обвинен в убийството на Стойчо Джуджев (42 г.) в кравеферма в Съединение, започва отначало в Окръжния съд в Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Престъплението е извършено на 1 април 2025 г. Мъжете останали да пренощуват в една от стопанските постройки на фермата, където употребили алкохол. Между тях възникнал конфликт, Тошко взел дървена дръжка с метален пръстен от счупена мотика и нанесъл множество удари по главата и тялото на колегата си. Вследствие на това Стойчо получил разкъсно-контузни рани по главата и крайниците, счупване на ребро, кръвонасядания и охлузвания по цялото тяло.

След побоя пострадалият паднал в коридора на постройката и останал там през нощта, а самият Христосков легнал да спи в съседната стая. На сутринта Тошко се събудил и установил, че Стойчо е починал. В опит да прикрие следите от престъплението, покрил тялото на жертвата с дрехи и замазал с боя петната от кръв. По-късно друг работник във фермата открил починалия и подал сигнал в полицията.

Окръжният съд съд постанови присъда от 18 години лишаване от свобода, намалена с една трета до 12 години заради направените самопризнания и разглеждане на делото по съкратената процедура. Определено бе наказанието да се изтърпи при първоначален строг режим, а на майката на жертвата да се плати 80 000 евро. Прокуратурата протестира присъдата заради допуснато съществено процесуално нарушение, а именно: законът не допуска съкратено съдебно следствие при обвинение за умишлено причиняване на смърт, поради което намаляването на наказанието е било незаконосъобразно.

Защитата на подсъдимия обжалва наказанието като несправедливо, но посочи, че при констатиране на процесуално нарушение делото следва да бъде върнато за ново разглеждане. С решение на Апелативния съд присъдата беше отменена, а делото върнато за ново разглеждане от друг състав на Окръжния съд.

Така днес Тошко Христосков отново се изправя в съдебната зала. Прокурорът поиска делото да се проведе по общия ред, а защитата настоя за съкратено съдебно следствие с признаване на фактите и обстоятелствата от обвинителния акт, като се призоват за изслушване вещите лица, изготвили съдебно-медицинска експертиза, съдебно-психиатрична експертиза на живо лице, тройна експертиза на труп. Съдът определи да се пристъпи незабавно към разглеждане на делото по реда на Глава 27 от НПК "Съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция" и одобри постигнатото съгласие между страните да не се разпитват свидетелите, а само посочените вещи лица.

Признавам се за виновен, но искам да разкажа какво се случи след вещите лица, каза обвиняемият Тошко Христосков.

32-годишният обвиняем е роден в Съединение, заяви пред съда, че е неграмотен, но всъщност има завършен 3 клас, не е женен, с четири деца. Има предишни осъждания, като последната присъда е малко преди убийството - 9 месеца условно за кражба.

Следващото заседание е насрочено за 23 юни от 13,30 часа.