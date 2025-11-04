ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Тошко, убил свой колега в Съединение, отива на съд
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:23Коментари (0)122
© Plovdiv24.bg
Окръжна прокуратура – Пловдив внесе в съда обвинителен акт спрямо Тошко Христосков, на 30 години, от гр. Съединение. Той е предаден на съд за това, че на 1 април 2025 г. умишлено е умъртвил 42-годишния Стойчо Джуджев – престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс.

Според събраните по делото доказателства двамата работели в кравеферма в гр. Съединение, област Пловдив. На 1 април те останали да пренощуват в една от стопанските постройки на фермата, където употребили алкохол.

Между тях възникнал конфликт, при който обвиняемият взел дървена дръжка с метален пръстен от счупена мотика и нанесъл множество удари по главата и тялото на Джуджев. Вследствие на това мъжът получил разкъсно-контузни рани по главата и крайниците, счупване на ребро, кръвонасядания и охлузвания по цялото тяло.

След побоя пострадалият паднал в коридора на постройката и останал там през нощта, докато Христосков легнал да спи в съседната стая. На следващата сутрин, 2 април 2025 г., обвиняемият се събудил и установил, че Джуджев е починал.

В опит да прикрие следите от престъплението, Христосков покрил тялото на жертвата с дрехи и замазал с боя петната от кръв. По-късно друг работник във фермата открил починалия и подал сигнал в полицията.

Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение "задържане под стража", а делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд – Пловдив.


Още по темата: общо новини по темата: 4
04.04.2025 Потресаващи факти за убиеца от Съединение
03.04.2025 Убийството край Пловдив е било изключително жестоко
02.04.2025 Убитият мъж е на 41 години, главен заподозрян е негов колега
02.04.2025 Убийство е извършено край Пловдив






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив почина ученикът, който катастрофира с мотор
10:41 / 04.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и друг...
10:21 / 04.11.2025
Нова беда сполетя част от "Кючук Париж"
10:02 / 04.11.2025
Николай Гюров: За 9 месеца община Пловдив е изхарчила повече пари...
09:52 / 04.11.2025
Сирени и огън пред входа на болница в Пловдив
09:40 / 04.11.2025
25.2% ръст на разрешителните за строеж на жилищни сгради в Пловди...
09:47 / 04.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
10:46 / 02.11.2025
Любимката на цяла България днес стана на 69
Любимката на цяла България днес стана на 69
20:23 / 02.11.2025
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
12:25 / 03.11.2025
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
09:27 / 03.11.2025
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
16:16 / 02.11.2025
Хампарцумян: Сегашният имотен пазар у нас е близо до точката на прегряване и няма да претърпи съществени промени след въвеждането на еврото
Хампарцумян: Сегашният имотен пазар у нас е близо до точката на прегряване и няма да претърпи съществени промени след въвеждането на еврото
12:05 / 02.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Тенис от Пловдив и региона
България в еврозоната
Предаване "Цветовете на Пловдив"
Грипна епидемия обхвана страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: