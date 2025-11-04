ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Тошко, убил свой колега в Съединение, отива на съд
Според събраните по делото доказателства двамата работели в кравеферма в гр. Съединение, област Пловдив. На 1 април те останали да пренощуват в една от стопанските постройки на фермата, където употребили алкохол.
Между тях възникнал конфликт, при който обвиняемият взел дървена дръжка с метален пръстен от счупена мотика и нанесъл множество удари по главата и тялото на Джуджев. Вследствие на това мъжът получил разкъсно-контузни рани по главата и крайниците, счупване на ребро, кръвонасядания и охлузвания по цялото тяло.
След побоя пострадалият паднал в коридора на постройката и останал там през нощта, докато Христосков легнал да спи в съседната стая. На следващата сутрин, 2 април 2025 г., обвиняемият се събудил и установил, че Джуджев е починал.
В опит да прикрие следите от престъплението, Христосков покрил тялото на жертвата с дрехи и замазал с боя петната от кръв. По-късно друг работник във фермата открил починалия и подал сигнал в полицията.
Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение "задържане под стража", а делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд – Пловдив.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4
|
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив почина ученикът, който катастрофира с мотор
10:41 / 04.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и друг...
10:21 / 04.11.2025
Нова беда сполетя част от "Кючук Париж"
10:02 / 04.11.2025
Николай Гюров: За 9 месеца община Пловдив е изхарчила повече пари...
09:52 / 04.11.2025
Сирени и огън пред входа на болница в Пловдив
09:40 / 04.11.2025
25.2% ръст на разрешителните за строеж на жилищни сгради в Пловди...
09:47 / 04.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Любимката на цяла България днес стана на 69
20:23 / 02.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS