Тошко, убил свой колега в Съединение, отива на съд

Окръжна прокуратура – Пловдив внесе в съда обвинителен акт спрямо Тошко Христосков, на 30 години, от гр. Съединение. Той е предаден на съд за това, че на 1 април 2025 г. умишлено е умъртвил 42-годишния Стойчо Джуджев – престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс.



Според събраните по делото доказателства двамата работели в кравеферма в гр. Съединение, област Пловдив. На 1 април те останали да пренощуват в една от стопанските постройки на фермата, където употребили алкохол.



Между тях възникнал конфликт, при който обвиняемият взел дървена дръжка с метален пръстен от счупена мотика и нанесъл множество удари по главата и тялото на Джуджев. Вследствие на това мъжът получил разкъсно-контузни рани по главата и крайниците, счупване на ребро, кръвонасядания и охлузвания по цялото тяло.



След побоя пострадалият паднал в коридора на постройката и останал там през нощта, докато Христосков легнал да спи в съседната стая. На следващата сутрин, 2 април 2025 г., обвиняемият се събудил и установил, че Джуджев е починал.



В опит да прикрие следите от престъплението, Христосков покрил тялото на жертвата с дрехи и замазал с боя петната от кръв. По-късно друг работник във фермата открил починалия и подал сигнал в полицията.



Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение "задържане под стража", а делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд – Пловдив.