© Plovdiv24.bg Фермерът Тошко Христосков от Съединение, който на 1 април 2025 г. умишлено умъртви колегата си - 42-годишния Стойчо Джуджев, се призна за виновен и получи ефективна присъда в размер на 12 години лишаване от свобода при първоначален строг режим.



По-рано днес той се изправи пред Окръжен съд Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Съдът призна Тошко за виновен и го осъди на 18 години затвор. Процесът премина по съкратената процедура и затова наказанието му бе редуцирано с 1/3, тоест 12 години.



Мъжът трябва да заплати обезщетение на близките на убития в размер на 80 хиляди евро заедно с лихвите, както и разноските по делото в размер на над 2200 евро.



В съдебната зала стана ясно, че Тошко е убил колегата си по време на изпитателния срок на предходно осъждане. По тази причина той бе осъден да изтърпи и него. То е в размер на 9 месеца лишаване от свобода.



“Съжалявам за всичко. Не исках да става. Колкото прецени съдът - толкова. Искам по-малка присъда, справедлива", каза в последната си дума неграмотният мъж.



Припомняме, че във фаталния ден мъжете останали да пренощуват в една от стопанските постройки на фермата, където употребили алкохол.



Между тях възникнал конфликт, при който обвиняемият взел дървена дръжка с метален пръстен от счупена мотика и нанесъл множество удари по главата и тялото на Джуджев. Вследствие на това мъжът получил разкъсно-контузни рани по главата и крайниците, счупване на ребро, кръвонасядания и охлузвания по цялото тяло.



След побоя пострадалият паднал в коридора на постройката и останал там през нощта, докато Христосков легнал да спи в съседната стая. На следващата сутрин Тошко се събудил и установил, че Джуджев е починал.



В опит да прикрие следите от престъплението, Христосков покрил тялото на жертвата с дрехи и замазал с боя петната от кръв. По-късно друг работник във фермата открил починалия и подал сигнал в полицията.



Решението на съдът не е окончателно и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.