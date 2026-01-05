ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|12 години затвор и 82 хиляди евро за убийство край Пловдив
По-рано днес той се изправи пред Окръжен съд Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
Съдът призна Тошко за виновен и го осъди на 18 години затвор. Процесът премина по съкратената процедура и затова наказанието му бе редуцирано с 1/3, тоест 12 години.
Мъжът трябва да заплати обезщетение на близките на убития в размер на 80 хиляди евро заедно с лихвите, както и разноските по делото в размер на над 2200 евро.
В съдебната зала стана ясно, че Тошко е убил колегата си по време на изпитателния срок на предходно осъждане. По тази причина той бе осъден да изтърпи и него. То е в размер на 9 месеца лишаване от свобода.
“Съжалявам за всичко. Не исках да става. Колкото прецени съдът - толкова. Искам по-малка присъда, справедлива", каза в последната си дума неграмотният мъж.
Припомняме, че във фаталния ден мъжете останали да пренощуват в една от стопанските постройки на фермата, където употребили алкохол.
Между тях възникнал конфликт, при който обвиняемият взел дървена дръжка с метален пръстен от счупена мотика и нанесъл множество удари по главата и тялото на Джуджев. Вследствие на това мъжът получил разкъсно-контузни рани по главата и крайниците, счупване на ребро, кръвонасядания и охлузвания по цялото тяло.
След побоя пострадалият паднал в коридора на постройката и останал там през нощта, докато Христосков легнал да спи в съседната стая. На следващата сутрин Тошко се събудил и установил, че Джуджев е починал.
В опит да прикрие следите от престъплението, Христосков покрил тялото на жертвата с дрехи и замазал с боя петната от кръв. По-късно друг работник във фермата открил починалия и подал сигнал в полицията.
Решението на съдът не е окончателно и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 5
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Две нежни нови попълнения в Районен съд Пловдив
14:27 / 05.01.2026
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не...
12:31 / 05.01.2026
Обмислят качване на Бетонния мост откъм Централна гара
13:43 / 05.01.2026
Близо 12 300 водачи "изгоряха" в Пловдивско по време на празницит...
12:08 / 05.01.2026
Сигнал: Инвалидната тоалетна не е по желание
16:21 / 05.01.2026
169 пощи в Пловдивско обменят левове в евро, има обаче обявен лим...
11:22 / 05.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
21:00 / 03.01.2026
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
20:02 / 03.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS