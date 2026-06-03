Днес, 3 юни 2026 г., от 15,00 часа, ще се проведе съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Пловдив и ОД на МВР – Пловдив, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата в града под тепетата.

Причината е образувано досъдебно производство за извършени престъпления, свързвани с източване на средства от Здравната каса и бюджета на НОИ в особено големи размери.

Има задържани и привлечени като обвиняеми лица. В брифинга ще участват Ваня Христева, окръжен прокурор, Димитър Пехливанов, зам.-окръжен прокурор, ст. комисар Васил Костадинов, директор на ОД на МВР – Пловдив и комисар Георги Боюклиев, началник на отдел "Икономическа полиция“.