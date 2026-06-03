Започваме поредица от дебати за презастрояването в Пловдив. Темата ни вълнува, тъй като всички сме потърпевши от намаляването на зелените площи и бетонните джунгли, в които попадаме и в които въздухът не стига.

Наш гост в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" ще бъде главният архитект на район "Тракия" Петко Прокопиев.

В предаването ни днес ще разберем още какво ново се очаква в Регионален етнографски музей в Пловдив и ще ви направим участници в една игра, която може да ви донесе приятна изненада.

Слушайте предаването "Цветовете на Пловдив" по радио "Фокус", всяка сряда, от 14 до 15 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е същият ден, от 22 часа.

Предаването е съвместна продукция на Радио "Фокус" и Plovdiv24.bg.

Автор и водещ е Цвети Тончева.