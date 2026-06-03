Новият превозвач на Пловдив ще пусне по една от линиите на градския транспорт електрически автобуса. Планирано е тази линия да се обслужва от 8 електробуса. Коя ще е тя – предстои да се определи. До края на месеца се очаква да бъде пусната и обществената поръчка на община Пловдив за 20 електрически автобуса. Това съобщи в интервю за Plovdiv24.bg кметът Костадин Димитров.

Със затопляне на времето проверките в градския транспорт в Пловдив ще бъдат засилени. Миналата седмица кметът събрал всички контрольори и инспектори и ти пуснал на проверка по всички линии. Самият той се качил в един автобус и накарал шофьора да пусне климатика.

Хубаво е, че поръчката е към своя край. С тази поръчка ще влязат в сила и новите условия, които ще ни дават възможност за голяма санкция за неработещи климатици – каза кметът Костадин Димитров.

След като 20 години градският транспорт на Пловдив е неглижиран, изпълнението на разписанията преди три години е било 30%, а в момента е 95%, и вече има 295 работещи напълно синхронизирани електронни табла. Има и няколко мобилни приложения и пътниците вече могат през телефона си да проверят кога идва техния рейс, къде отива и т.н. По основните линии се движат автобуси до 23 часа, а в събота и неделя пътуват повече рейсове.

Кметът признава, че има още неща за вършене, за да стане европейски и пловдивският транспорт. Подобряването ще продължи след подписването на договора с новия изпълнител на услугата, тъй като тогава ще има възможност и самият превозвач да поеме ангажимент. Все още има нужда от шофьори, които да са конкурентни на сегашните. Кметът знае в колко часа сутрин става шофьорът за първа смяна, колко продължава работното му време, колко заплата получава. Дори сега се изисква прилично облекло от водачите.

Нека бъдем честни и да спрем с мантрата "Градският транспорт е много зле“. Това го казват хора, които не ползват градски транспорт, каза Костадин Димитров.

С нетърпение се чака след подписването на договора превозвачът да вкара още автобуси по основните линии. Всички ще имат електронно табло с изписан номер и маршрут, за да се вижда отдалече направлението, макар че много граждани настояват номера на рейса да е написан на лист хартия.

Почти навсякъде, с малко изключения, има валидиращи устройства. Системата за електронно таксуване работи и така че призовавам пловдивчани да се чекират, да плащат с дебитна карта, заяви кметът.

Предстои скоро да започне демонтажа на уличните апарати за продажба на билети. Ще се започне първо с 10 броя и на тяхно място ще се сложат камери, които ще снимат евентуални вандалски прояви. Няколко от спирките, които са в центъра на града, но извън концесията, ще бъдат обновени.

Имаме няколко приложения за разписанието на градския транспорт. Очакваме до 10-тина дни да се публикуват актуални данни и в Google Maps, съобщи Костадин Димитров.

В заключение градоначалникът подчерта, че той и целият му екип работят за по-добра услуга.