Неправителствената организация "Пловдив на гражданите" няма да обжалва пред Върховния административен съд отказа на Комисията за защита на конкуренцията да образува производство по жалбата за обществената поръчка за градския транспорт в Пловдив.

С жалбата се оспорваха условията и действията по провеждането на процедурата, както и избора на единствения кандидат за изпълнител на услугата ДЗЗД "Градски транспорт – 2026“, ръководено от Петко Ангелов, предава Plovdiv24.bg.

Две са основните причини поради които от “Пловдив на гражданите" са решили, че няма да продължат с обжалването на обществената поръчка за градския транспорт. Първата е финансова, тъй като КЗК не уважила искането на сдружението да бъде освободено от държавна такса като организация в обществена полза и определила такса в размер на 2300 евро.

Втората причина е, че от КЗК заявяват, че ще изследват правния интерес на организацията към казуса след даване на ход на делото. Това обаче не означава, че дори да се плати таксата и да се започне производството, делото не може да бъде прекратено поради липса на правен интерес и да не се обсъждат детайлите по обществената поръчка.

"Пловдив на гражданите" е организация в обществен интерес. Имаме много малка сума, дарена ни от пловдивчани, която предпочитаме да похарчим за екологията на Пловдив, за да отстоим интереса на пловдивчани за по-екологична градска среда. Това не е оправдание, разум е. Затова спираме тази битка дотук! - обяснява председателят на сдружението адвокат Атанас Костов.

След изтичане на законовия 14-дневен срок община Пловдив може да покани представителя на консорциума за подписване на договор за изпълнение