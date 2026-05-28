КЗК отказа да образува производство по жалбата за обществената поръчка за градския транспорт в Пловдив. Тя бе внесена в края на месец март от сдружение "Пловдив на гражданите“ след избора на консорциума ДЗЗД "Градски транспорт – 2026“, ръководен от превозвача Петко Ангелов.

В жалбата от Сдружението оспорват условията и действията по провеждането на обществената поръчка, както и избора на изпълнител, който беше единствен кандидат за градски превозвач.

Отказът на КЗК означава, че жалбата не се разглежда по същество и не се анализират твърденията за нарушения по процедурата.

Към момента мотивите за отказа не са публично достъпни в системата за обществените поръчки и обичайно се съдържат в отделен акт на комисията.

С отказа на КЗК процедурата по обществената поръчка може да продължи, освен ако не бъде подадена жалба пред Върховния административен съд. Срокът за обжалване е 14 дни.

ДЗЗД "Градски транспорт - 2026" разполага с 360 автобуса при задължителните 229 превозни средства, необходими за обслужване на всички 29 градски маршрута. По линиите вече са пуснати 100 нови автобуси на метан с екологичен клас евро 6. Те са нископодови, с три врати и работещи климатици. 180 превозни средства са оборудвани с устройства за електронно таксуване и свързване с информационните табла на спирките.