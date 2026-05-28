Илиян Филипов и няколко привърженици на футболен клуб Ботев Пловдив влязоха в сградата на Общинския съвет в Пловдив преди минути, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Днес общинските съветници трябва да разгледат предложението на кмета Костадин Димитров паркингът, скайбоксовете и търговските площи на стадион "Христо Ботев" да бъдат стопанисвани от Общината.

В момента клубът управлява не само терена и трибуните, а и останалата инфраструктура на стадиона – фен магазина, заведенията, музея, фитнеса, паркингите и другите търговски площи.

Предложението на градоначалника е това да се промени. Клубът да използва само терена и трибуните за тренировки и мачове, а управлението и приходите от останалите обекти да останат под контрола на община Пловдив.