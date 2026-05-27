Пловдивският общински инспекторат започва засилени проверки на строителни обекти на територията на целия град за спазване на новите разпоредби в общинската наредба за опазване на околната среда в Пловдив, влезли в сила преди 10 дни, съобщи за Plovdiv24.bg директорът на Инспектората Пламен Спасов.
Проверките стартират от строителните обекти по бул. "Пещерско шосе“ и улица "Рая“ в район "Западен“, където има сигнали от граждани за замърсяване на пътните платна, тротоарите и съседни територии вследствие на строителна дейност.
Съгласно нормативния документ, приет от Общинския съвет на сесията на 30 април тази година, се забранява замърсяването на обществени пространства от строителни обекти, както и разпиляването и нерегламентираното складиране на строителни материали и отпадъци извън границите на обекта.
Инспекторите ще следят за замърсяване на уличните платна и тротоарите, изнасяне на кал и строителни отпадъци извън строителните площадки, липса на необходимите мерки за почистване и обезопасяване и нерегламентирано складиране на строителни материали.
Съгласно измененията се забранява извършването на строително-монтажни и ремонтни дейности без система за оросяване или улавяне на фините прахови частици, както и без измиване на ходовата част на строителната техника и превозните средства, напускащи строителния обект. Строителните фирми и изпълнителите са длъжни ежедневно да почистват и измиват прилежащите тротоари, улични платна и територии, като не допускат замърсяването им с кал, строителни материали, отпадъци, инертни маси и нефтени продукти.
Проверките ще се провеждат ежедневно във всички райони на Пловдив.
При установяване на нарушения ще бъдат съставяни актове. Наредбата предвижда глоби за физически лица от 51,13 евро/100 лв. до 1 022,58 евро/2 000 лв, а за еднолични търговци и юридически лица имуществените санкции са от 511,29 евро/1 000 лв. до 10 225,84 евро/20 000 лв.. При повторно нарушение санкциите се удвояват. Освен това нарушителите заплащат и разходите по установяване и отстраняване на замърсяването.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!