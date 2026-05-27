Пловдивският общински инспекторат започва засилени проверки на строителни обекти на територията на целия град за спазване на новите разпоредби в общинската наредба за опазване на околната среда в Пловдив, влезли в сила преди 10 дни, съобщи за Plovdiv24.bg директорът на Инспектората Пламен Спасов.

Проверките стартират от строителните обекти по бул. "Пещерско шосе“ и улица "Рая“ в район "Западен“, където има сигнали от граждани за замърсяване на пътните платна, тротоарите и съседни територии вследствие на строителна дейност.

Съгласно нормативния документ, приет от Общинския съвет на сесията на 30 април тази година, се забранява замърсяването на обществени пространства от строителни обекти, както и разпиляването и нерегламентираното складиране на строителни материали и отпадъци извън границите на обекта.

Инспекторите ще следят за замърсяване на уличните платна и тротоарите, изнасяне на кал и строителни отпадъци извън строителните площадки, липса на необходимите мерки за почистване и обезопасяване и нерегламентирано складиране на строителни материали.

Съгласно измененията се забранява извършването на строително-монтажни и ремонтни дейности без система за оросяване или улавяне на фините прахови частици, както и без измиване на ходовата част на строителната техника и превозните средства, напускащи строителния обект. Строителните фирми и изпълнителите са длъжни ежедневно да почистват и измиват прилежащите тротоари, улични платна и територии, като не допускат замърсяването им с кал, строителни материали, отпадъци, инертни маси и нефтени продукти.

Промените в Наредбата ни дават възможност да обхванем строителните обекти, за да може системите за измиване на ходовата част на МПС-та да бъдат поставени непосредствено преди излизането им на асфалта. Ще следим стриктно строителните дейности да не създават опасност и неудобство за гражданите. Целта ни е по-чисти улици и градска среда, а правилата трябва да се спазват от всички, заяви директорът на Пловдивския общински инспекторат Пламен Спасов.

Проверките ще се провеждат ежедневно във всички райони на Пловдив.

При установяване на нарушения ще бъдат съставяни актове. Наредбата предвижда глоби за физически лица от 51,13 евро/100 лв. до 1 022,58 евро/2 000 лв, а за еднолични търговци и юридически лица имуществените санкции са от 511,29 евро/1 000 лв. до 10 225,84 евро/20 000 лв.. При повторно нарушение санкциите се удвояват. Освен това нарушителите заплащат и разходите по установяване и отстраняване на замърсяването.