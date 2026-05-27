С военен ритуал, поклонение, тържествено слово и полагане на венци и цветя в Пловдив ще бъде почетен Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България – 2 юни. Тази година се навършват 150 години от героичния устрем на Ботевата чета, преминала Дунав с парахода "Радецки“, за да се влее в Априлското въстание. Саможертвата на гениалния поет и неговите четници остава в историята ни като един от най-възвишените примери за безрезервна любов към отечеството и себеотрицание в името на свободата.

Възпоменателното събитие ще се проведе на 2 юни (вторник) от 11:30 часа пред паметника на Христо Ботев в Цар-Симеоновата градина.

Тържественото слово ще произнесе Нели Попова-Коева – директор на Националното училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков“ – Пловдив. Тя е уважаван музикален педагог, общественик и творец, който носи съвременния будителски и възрожденски дух, възпитавайки младото поколение в любов към изкуството и родината. Само преди броени дни от името на училището тя прие и най-високото културно отличие на града – награда "Пловдив“ в раздел "Музика“ за изключителни постижения и ярък принос в духовния ни живот.

Водещ на официалната церемония ще бъде актьорът от Драматичен театър - Пловдив Ивайло Христов, съобщиха от общината за Plovdiv24.bg.

В честването ще вземат участие Военният духов оркестър, представителни формирования на гарнизон Пловдив (почетна рота и венценосци), членовете на комитет "Родолюбие“, НД "Традиция“ и Общински комитет "Васил Левски“, както и официални лица, общественици, ученици и граждани.

Общоградското поклонение ще завърши точно в 12:00 часа, когато в цялата страна ще зазвучат сирените в знак на всенародна почит към делото на Ботев и на всички герои, дали живота си за свободна България.