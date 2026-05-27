Безплатни прегледи на щитовидната жлеза ще проведе Клиниката по ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив на 27 и 28 май 2026 г. Инициативата е част от кампанията на лечебното заведение "Здраве за всички“, насочена към осигуряване на достъпна специализирана медицинска помощ, профилактика и навременно лечение.

Щитовидната жлеза има важна роля за регулирането на метаболизма чрез хормоните, които произвежда. Сред най-честите заболявания са хипотиреоидизмът, хипертиреоидизмът, тиреоидитът на Хашимото, гушата и възлите на щитовидната жлеза, съобщиха за Plovdiv24.bg от лечебното заведение.

Специалистите посочват, че нарушенията във функцията на щитовидната жлеза могат да бъдат свързани с генетична предиспозиция, автоимунни заболявания, прием на определени медикаменти, както и с фактори като стрес и начин на хранене. По-често засегнати са жените.

От безплатните прегледи могат да се възползват пациенти с вече установено заболяване, както и хора с оплаквания, насочващи към нарушения във функцията на щитовидната жлеза. При необходимост специалистите ще препоръчат допълнителни изследвания или последващо лечение. Консултациите ще се извършват на територията на Клиника по ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ "Свети Георги“ на бул. "Васил Априлов“ 15А с предварително записване на телефон: 032 602 395 (всеки делничен ден между 09.00 ч. и 12.00 ч.)