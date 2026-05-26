Подсъдима по дело за причиняване на смърт по непредпазливост при пътнотранспортно произшествие се признава за виновна и поиска процесът да протече без разпит на свидетели и вещи лица, а като доказателства да бъдат приети самопризнанията й в съдебната зала. Това обаче днес не се случи, защото ще се наложи да се преработи обвинителният акт заради фактически неясноти в документа, предава Plovdiv24.bg.

Срещу подсъдимата Е. К. е повдигнато обвинение в това, че на 2 април 2024 г. на пътя между Перущица и с. Брестовица при управление на лек автомобил "Ситроен Ксара Пикасо“, е нарушила правилата за движение по пътищата и по непредпазливост е причинила смъртта на Л. П., настъпила седмица по-късно. Утежняващо деянието обстоятелство е, че водачката е избягала от местопроизшествието, което също е подсъдно.

Адвокат Светлана Званчева посочи като грешка, че в обвинителния акт подсъдимата не се признава за виновна, а в досъдебното производство не е взела отношение. Според съда това разминаване не може да се приеме за очевидна фактическа грешка, тъй като за такива се считат имена, дати, цифри и т.н.

Съдия Станислава Бозева констатира, че в материалите по делото има съществено процесуално нарушение, тъй като не са описани пълно и ясно обстоятелствата около инцидента, от което подсъдимата не може да определи за какво деяние е предадена на съд. В обвинителния акт не са посочени конкретните фактори, с които водачката е трябвало да се съобрази - скорост, видимост, включени фарове, велосипедист на пътя.

Установи се неяснота по отношение на описанието на велосипедиста - виждал ли се е, или не се е виждал, какво се има предвид за израза "неосъобразена на нощна светлина скорост", тъй като не се посочва каква е нормалната, за да не се стигне до инцидент.

В крайна сметка производството беше прекратено и върнато на прокуратурата за отстраняване на неточностите. На водачката е наложена мярка временно отнемане на СУМПС. Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в 7-дневен срок. Към момента на катастрофата шофьорката е била на 71 години.