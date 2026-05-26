Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев посочи 4 основни приоритета за работата на МВР по време на националното съвещание на областните дирекции от Централна и Южна България и главните дирекции в министерството, на което за пореден път е домакин пловдивската дирекция, предава Plovdiv24.bg.

Изказването на вътрешния министър започна с благодарности за работата покрай изборите за противодействие на изборните престъпления и нарушения. Демерджиев смята, че същата енергия трябва да се насочи към реализиране на приоритетите на Министерството на вътрешните работи. Приоритетите са:

Борба срещу наркотиците

Безкомпромисна борба с наркоразпространението и наркотрафика. Акцентирам на безкомпромисна – от най-ниското до най-високото ниво.

Виждате какво се случва в обществото, докъде се е развило това явление и докъде води. Ясно е, че много институции са призвани да осъществяват превенция, ясно е, че тези институции бавно и трудно ще се събудят.

Наша е задачата да противодействаме бързо и ефективно. Ние от политическото ръководство ще набележим мерки по превенцията, но вашата задача е да противодействате ежедневно, решително до момента, в който бъдат заличени последиците от безконтролното разпространение на това явление в нашето общество доста години.

Разграждане на порочния модел

Заявихме ясен приоритет като политическа сила, премиерът също неколкократно го подчерта: разграждане на един порочен модел, през който се източва огромен обществен ресурс.

За да се справим с тази задача трябват укрепени икономически сектори навсякъде във вашите структури. За съжаление те не са такива към днешна дата. За съжаление няма активна работа към днешна дата. Много бързо ще очакваме тези сектори да бъдат укрепени, подобрени, да заработят. Този приоритет да бъде реализиран също по един категоричен начин.

Един от големите проблеми на нашето общество е това безконтролно обезкървяване на държавата чрез източване на обществен ресурс и преминаването му в частни ръце.

Пътната безопасност

На трето място: пътната безопасност: нещо много важно, нещо, което ще премине на два етапа.

За съжаление още при предходния си мандат като министър поставих темата, че трябва ясна дългосрочна стратегия, не я намирам към днешна дата. Задача на професионалното и политическото ръководство е да я набележим, но една такава стратегия е отнема доста дълъг период от време – около 10 години е нормалният срок, за да се постигнат трайни резултати. Ние не можем да чакаме 10 години по този въпрос, трябва много бързо да набележим краткосрочни мерки и паралелно с изработването на такава стратегия тези мерки да функционират, така че пострадалите и загиналите на пътищата да намаляват трайно и видимо.

Наясно сме какво трябва да се направи. Трябва обаче това, което правим, много по-бързо да го реализираме, много по-ефикасно, много по-целенасочено.

Аз казах вече някои неща. Задачата на полицаите не е просто да пишат актове и фишове. Задачата на полицаите е да намалят пострадалите и жертвите на пътя. Трябва да намерим начин да направим точно това. По това ще се измерват вашите резултати, а не по написаните актове и фишове. Няма да толерираме наличието на полицаи в храстите скрити, за да отразяват някаква дейност и да я материализират в актове и фишове. Дейността, която трябва да материализираме на пътя е: по-малко пострадали и по-малко загинали. Това също е задача, която стои и ще стои на нашето внимание.

Контрабандата

На последно място: контрабандата. Това започва от Гранична полиция, преминава през всички други структури, които имат отношение по този въпрос.

Искам да подчертая, че дирекция "Вътрешна сигурност“ и дирекция "Инспекторат“ много внимателно ще следят за това как се изпълняват задълженията по тези приоритети и всеки, който се отклонява от тези приоритети или под някаква форма се окаже, че е съпричастен на тези явления или ги способства – да не очаква нищо друго, освен безкомпромисно отношение.

Обратното – когато изпълнявате задачите си, може да разчитате на пълната подкрепа както на политическото, така и на професионалното ръководство. Ако имате нужда от помощ – ние сме насреща. Задачата ни е с общи усилия да предприемем действия по тези приоритети, защото обществото очаква това и ние сме длъжни да го направим.