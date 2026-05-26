Основният ремонт на Пеещите фонтани в Цар Симеоновата градина приключи, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Вече има и нова атракция - т.нар. водна дъга е с максимални размери 30 метра ширина и 15 метра височина. В този периметър под високо налягане се разпръсква вода, която образува екран от водна мъгла, който ще дава възможност за проекция на видеосъдържание.

Началото на ремонта

Ремонтът на съоръжението започна през март, като срокът за изпълнение на строително-ремонтните дейности беше 70 дни. Дейностите обхващаха подмяна на хидроизолацията на езерото с площ около 6500 кв. м, включително демонтаж на съществуващото покритие, почистване на дъното и стените, полагане на нов грунд и два пласта специално покритие, пренареждане и залепване на бордюрите и плочите около фонтана и други.

Част от обновяването беше монтирането именно на тази специална дюза, която ще създава водна завеса, благодарение на която ще се надгради и обогати програмата на любимата атракция за пловдивчани Пеещите фонтани.

Водната дъга

Водната дъга ще е с максимални размери 30 метра ширина и 15 метра височина. В този периметър под високо налягане ще се разпръсква вода, която ще образува екран от водна мъгла, който ще дава възможност за проекция на видеосъдържание. Очаква се да бъде изцяло подновена мултимедийната система – видео проектор, плейър и компютър за управление. В момента тя се тества.

При обявяването на ремонта кметът Костадин Димитров обяви, че не само ще подобри техническото състояние на съоръжението, но и ще се надгради атракцията, "която ще направи пространството още по-привлекателно за пловдивчани и гостите на града".

Disney представя

Това лято за първи път в България Disney представя специално изживяване за малки и големи в този формат. Любими сцени от анимациите на Disney и Pixar оживяват за едно незабравимо преживяване във впечатляващо шоу на Пеещите фонтани в Пловдив, включващо светлинни и водни ефекти.

Анимационните филми на Disney едва ли се нуждаят от представяне – те са сред най-разпознаваемите и обичани истории в света. Сред тях са емблематични заглавия като "Аладин“, "Малката русалка“, "Цар Лъв“ и "Замръзналото кралство“. Песните от тези продукции, познати на поколения наред, ни напомнят за магията на приказния свят. Много от нас, не само деца, но и възрастни, знаят текстовете им наизуст.

Сега тези познати по целия свят истории и техните герои оживяват по уникален начин на популярното място за срещи – Пеещите фонтани в Пловдив. Танцът на светлината и водата на фонтаните пренася публиката в свят, изпълнен с приключения, магия и незабравими герои.

С вълнение представяме на българската публика "Disney: Лято на историите“, шоу с фонтани, каквото досега не е показвано в страната. Зрелищното изживяване е насочено към широката аудитория, като чрез светлини, прожекция на откъси от анимационни филми и танц на фонтани пресъздава някои от най-великите истории на Walt Disney Animation Studios и Pixar. Ключов момент от програмата са емблематични песни на Disney, които ще звучат на български език и имат за цел да свържат различните поколения, сподели Ирина Тотова-Маринова, вицепрезидент, телевизионни мрежи и регионален мениджър на Disney за Балкани.

Можете да се насладите на завладяващото музикално шоу с фонтани "Disney: Лято на историите“ на 1 юни от 21:30 часа, както и всяка събота през юни и юли в същия час на Пеещите фонтани в Цар Симеоновата градина, Пловдив.