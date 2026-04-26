Днешният почивен ден изкара хиляди пловдивчани и гости на града по улиците и в парковете, привлечени от неочаквано високите, почти летни температури. Термометрите в града под тепетата показват стойности, характерни за юли, а слънцето грее щедро, създавайки идеални условия за разходка.

Въпреки, че в центъра на Пловдив и Градската градина кипи празничната атмосфера, граждани споделиха с редакцията на Plovdiv24.bg разочарованието си от неработещите фонтани в парка.

Фонтаните все още не работят поради процедурите по пролетна профилактика, която включва обработване със специални препарати за премахване на котлен камък и водорасли, за да се гарантира бистротата на водата след пускането и проверка на изправността на водните помпи. Въпреки "лятното" време, общината изчаква преминаването на опасностите от нощни застудявания, преди да напълни системите окончателно, за да избегне повреди по тръбите.

Най-новата идея на община Пловдив е изграждането на водна стена на емблематичното място в Цар-Симеоновата градина. Предвижда се монтиране на специална дюза, създаваща водна завеса, благодарение на която ще се надгради и обогати програмата на пеещите фонтани. Проектът предвижда уникално мултимедийно шоу в продължение на два месеца с ежеседмични програми, утвърдени от община Пловдив.