За първи път в Пловдив ще се прожектират филмчета на “Уолт Дисни" на фонтана в Цар-Симеоновата градина, информира Plovdiv24.bg. Кметът на Пловдив Костадин Димитров е отправил предложение до общинските съветници за даване на съгласие за сключване на договор с фирма “Дъ Уолт Дисни Къмпани България" ЕООД за реализиране на шоуто “Летни Дисни истории".
Проектът предвижда уникално мултимедийно шоу в продължение на два месеца с ежеседмични програми, утвърдени от община Пловдив.
Както вече Plovdiv24.bg съобщи за най-новата идея на община Пловдив по изграждане на водна стена на емблематичното място в Цар-Симеоновата градина, предвижда се монтиране на специална дюза, създаваща водна завеса, благодарение на която ще се надгради и обогати програмата на фонтаните.
Новото съоръжение ще формира водна дъга с максимални размери 30 метра ширина и 15 метра височина. В този периметър под високо налягане ще се разпръсква вода, която ще образува екран от водна мъгла, който ще дава възможност за проекция на видеосъдържание.
Проектът за прожектиране на филми на водна стена е в съответствие с цялостната политика на общината по развитие на Пловдив като културен град и център на туризма в Южна България. Така Пловдив не само запазва лидерската си позиция, но и надгражда проекта за Европейска столица на културата, като доразвива привлекателните места за развлечение и отдих на пловдивчани и гостите на града.
Очаква се това лято Пеещите фонтани освен място за звучене на музика, да се превърнат и в притегателно място за деца и родители за обогатяване на туристическия облик на града. Според изнесените данни нашият град е единственият с подходяща инфраструктура за реализация на този проект, а идеята е иновативна за страната и атрактивна за жителите на цялата област.
Върху водната стена ще се прожектират и различни култови български филми, ще има и такива свързани с бележити български личности и с историята на града. Рекламни и туристически кампании също ще бъдат допустими.
Според текста на предложението до общинския съвет договорът е търговска тайна и няма да бъде оповестяван публично. Разходите по реализацията на проекта се извършват самостоятелно и независимо от страните.
За първи път в Пловдив и страната прожектират емблематични филми на специална водна стена на Пеещите фонтани
