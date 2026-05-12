Основният ремонт на Пеещите фонтани в Цар Симеоновата градина върви към приключване. Това съобщи за Plovdiv24.bg заместник-кметът по екология и здравеопазване Иван Стоянов, който е възложител на дейностите.

"Приключваме с боядисването. Два дни ще са нужни, за да се лакира и запечата боята. Преди това нанесохме хидроизолацията и грунда. Днес чакаме да дойдат дюзата с мултимедийното табло, за да започне монтирането му. И към 14-15 май се очаква да започне пълненето на фонтана с двете помпи. Ще се пълни 3-4 дни и към 17-18 май ще започнем да правим пробите с новата дюза", обясни заместник-кметът.

Той отбеляза, че за новото мултимедийно табло е трябвало да се подновява и договорът с Disney, за да може да се обновява програмата на Пеещите фонтани.

"Поради дъждовете, ще са ни нужни още 3-4 дни, тъй като не може нищо да се нанася върху мокра повърхност. Дано не завали пак! В четвъртък поставиха помпата, която е 750 кг, специално за връзването на дюзата с тази нова мултимедия. До 20 май трябва да сме напълнили езерото, за да започнат да се правят и пробите", уточни ресорният кмет.

Началото на ремонта

Ремонтът на съоръжението започна през март, като срокът за изпълнение на строително-ремонтните дейности беше 70 дни. Дейностите обхващаха подмяна на хидроизолацията на езерото с площ около 6500 кв. м, включително демонтаж на съществуващото покритие, почистване на дъното и стените, полагане на нов грунд и два пласта специално покритие, пренареждане и залепване на бордюрите и плочите около фонтана и други.

Част от обновяването беше монтирането именно на тази специална дюза, която ще създава водна завеса, благодарение на която ще се надгради и обогати програмата на любимата атракция за пловдивчани Пеещите фонтани.

Водната дъга

Водната дъга ще е с максимални размери 30 метра ширина и 15 метра височина. В този периметър под високо налягане ще се разпръсква вода, която ще образува екран от водна мъгла, който ще дава възможност за проекция на видеосъдържание. Очаква се да бъде изцяло подновена мултимедийната система – видео проектор, плейър и компютър за управление.

При обявяването на ремонта кметът Костадин Димитров обяви, че не само ще подобри техническото състояние на съоръжението, но и ще се надгради атракцията, "която ще направи пространството още по-привлекателно за пловдивчани и гостите на града".