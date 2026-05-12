По повод 12 май - Международния ден на медицинската сестра, Комплексен онкологичен център - Пловдив насочва вниманието към дейността на своя персонал, който всекидневно се грижи за пациенти със злокачествени заболявания.

Сестрите работят в екип с онколози, хирурзи, лъчетерапевти и лаборанти, като участват пряко във всички етапи от лечението - от диагностиката и терапията до възстановяването и проследяването на пациентите. Те са част от работата на всички звена в лечебното заведение. Освен че следят състоянието и реакциите към терапията, медицинските сестри трябва да разпознават навреме усложненията и да реагират адекватно в ситуации, изискващи бързи решения.

Работата в онкологията изисква специфично обучение за боравене с химиотерапии, таргетни и имунотерапии, както и с цитостатици - вещества с доказано токсично действие, налагащи стриктни правила за безопасност. Сестрите посещават регулярно специализирани обучения, конференции и достъп до практики, наравно с лекарите, за по-ефективна работа с пациентите. Освен медицински знания, тя изисква психическа устойчивост и ежедневен контакт с хора в тежък житейски момент.

"Медицинската сестра в онкологията трябва да съчетава прецизност, човечност и устойчивост на стрес - едновременно и без компромис“, каза за Plovdiv24.bg Динка Петрова, главна сестра на центъра. "Работим в среда с висока отговорност и постоянен риск, но въпреки това колегите ми продължават да изпълняват задълженията си с изключителна отдаденост.“

По думите ѝ в КОЦ има медици, посветили целия си кариерен път на тази кауза. "Благодарността на тези хора е различна. Те идват при нас с години и знаят, че сме до тях и ги разбираме. Познаваме ги по име, характер, интереси, мечти… прекарваме много време с тях и те ни имат доверие, както на най-близките си“, допълва главна м. с. Петрова.

По повод празника ръководството на КОЦ - Пловдив благодари на всички медицински сестри за професионализма, всеотдайността и ежедневната грижа за пациентите.