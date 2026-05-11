Община Пловдив тихомълком е прекратила обществена поръчка за изграждане на светофарна уредба на кръстовище в район "Източен", научи Plovdiv24.bg. Става дума за това между улиците "Лев Толстой“ и "Богомил“. Причината - всички подадени оферти са били определени като неподходящи.

Три фирми бяха подали документи за участие в обществената поръчка. Разликата между най-ниската и най-високата оферта бе над 11 хиляди евро. В поръчката заявления за участие подадоха "Елвеко – Електромонтажи" ЕООД за 83 222 евро, "Парсек Груп" ЕООД на стойност 76 000 евро, "Ес Ди Нет Комюникейшънс" ООД за 72 106,34 евро.

Община Пловдив започна процедура по изграждане на светофарната уредба след множество тежки катастрофи в района. Екипът на Plovdiv24.bg бе първият, който повдигна темата през 2024 година.

Идеята бе да се повиши пътната безопасност и оптимизира трафикът в един от натоварените райони на града. Мнозина обаче бяха категорично против точно там да има светофар.

Светофарът трябваше да бъде оборудван с микропроцесорна система и трафик детектори за анализ на автомобилния поток в реално време. За безопасността на пешеходците се предвиждаха звукова сигнализация, бутони за заявка на зелен сигнал, таймери с обратно броене за визуализиране на оставащото време. Системата щеше свързана с Центъра за управление на трафика (ЦУТ) за по-добра координация на движението в целия град.

Общият максимален бюджет за изпълнение бе в размер на 86 500 евро без ДДС или 103 800 евро с ДДС.

