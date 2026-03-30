За поредна катастрофа на кръстовището между улиците "Богомил" и "Лев Толстой" научи Plovdiv24.bg от свой редовен читател. Даваме думата на човека сега:
"Здравейте! Поредната катастрофа със сериозни щети на това кръстовище. За щастие щетите отново са само материални.
Дано побързат с новия светофар, докато не е станал инцидент и с човешки жертви, предвид многото училища на метри от това кръстовище. Явно е България нещата наистина ще случват бавно! Нищо, идват избори!".
Припомняме, че нова светофарна уредба ще изгради Община Пловдив на кръстовището между улиците "Лев Толстой“ и "Богомил“, с която да се повиши пътната безопасност и оптимизира трафика в един от натоварените райони на града.
Светофарът ще бъде оборудван с микропроцесорна система и трафик детектори за анализ на автомобилния поток в реално време. За безопасността на пешеходците се предвижда звукова сигнализация, бутони за заявка на зелен сигнал, таймери с обратно броене за визуализиране на оставащото време. Системата ще бъде свързана с Центъра за управление на трафика (ЦУТ) за по-добра координация на движението в целия град.
"Това обновяване на светофарната уредба е жизненоважна стъпка за намаляване на рисковите ситуации в района“, коментира преди дни заместник-кметът по строителство инж. Хакъ Сакъбов.
Изпълнението на проекта за модернизация на кръстовището, което е ключова връзка между големите булеварди "Санкт Петербург“, "Цариградско шосе“ и "Източен“, ще се изпълнява в две фази – проектиране и строителство.
Общият максимален бюджет за изпълнение е в размер на 86 500 евро без ДДС или 103 800 евро с ДДС.
Plovdiv24.bg следи темата доста отдавна. Всичко по нея можете да прочетете тук.
Сблъсък на кръстовище в Пловдив, на което скоро ще има светофар
Безработен, с луксозен автомобил и скъп имот, е задържаният за мащабната финансова измама в Пловдив
29.03
Легенди идват в Пловдив
08:30
Бойко Борисов: Не ви го пожелавам това за Пловдив
20:55 / 30.03.2026
Голяма компания за таксиметрови услуги вдигна цените в Пловдив!
18:26 / 30.03.2026
Страхотен момент на сцената на Драматичен театър Пловдив
18:15 / 30.03.2026
Теодор Трифонов1985
на 30.03.2026 г.
Най-рисковото кръсточище в Пловдив
Теодор Трифонов1985
на 30.03.2026 г.
Замина полото
